Diş hekimi fobisi tarihe karışıyor

Estetik diş hekimliğiyle güzelleşin





Dişi çürüten dokuz hata

Diş Hekimi Metin Şanap Günaydın gazetesine verdiği röportajda bu yöntem hakkında şunları söyledi: "Bilinçli sedasyon, anestezi uzmanı tarafından ilaçlarla, hastanın bilinci açıkken oluşturulan derin uyku halidir. İşlem sırasında hasta, hekimden aldığı her komutu yapar. Anestezi uzmanı da hastanın nabzını ve tansiyonunu kontrol eder. Ağızda yapılan işlemi, ağrıyı ve sesleri hatırlamayan hasta; hiçbir psikolojik travma yaşamıyor. Yöntem; erişkinlerde damardan, çocuklarda ise ağızdan kullanılıyor. Doz ayarı kişinin kilosuna göre yapılıyor ve işlemden yarım saat sonra hasta evine dönüyor."