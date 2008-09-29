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Sağlık

Diş hekimi fobisi tarihe karışıyor

Diş hekimi fobisi olan herkes, artık çekinmeden diş hekimi koltuğuna oturabilecek.

29 Eylül 2008 03:00

Diş hekimi fobisi olan herkes, bilinçli sedasyon sayesinde çekinmeden diş hekimi koltuğuna oturabilecek.

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Diş Hekimi Metin Şanap Günaydın gazetesine verdiği röportajda bu yöntem hakkında şunları söyledi: "Bilinçli sedasyon, anestezi uzmanı tarafından ilaçlarla, hastanın bilinci açıkken oluşturulan derin uyku halidir. İşlem sırasında hasta, hekimden aldığı her komutu yapar. Anestezi uzmanı da hastanın nabzını ve tansiyonunu kontrol eder. Ağızda yapılan işlemi, ağrıyı ve sesleri hatırlamayan hasta; hiçbir psikolojik travma yaşamıyor. Yöntem; erişkinlerde damardan, çocuklarda ise ağızdan kullanılıyor. Doz ayarı kişinin kilosuna göre yapılıyor ve işlemden yarım saat sonra hasta evine dönüyor."

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