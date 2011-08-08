-DIŞ GÜVENLİK KONULARI DEĞERLENDİRİLDİ ANKARA (A.A)- 08.08.2011 - Başbakanlıktaki genel değerlendirme toplantısında, dış güvenlik konularının ele alındığı, genel bir bilgilendirme ve değerlendirme yapıldığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: ''Başbakanlık Merkez Binasında bugün saat 12.00'de Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımlarıyla, dış güvenlik konularının ele alındığı, genel bir bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''