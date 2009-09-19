Diş fırçasına dikkat!

Prof. Dr. Nimet Ünlü diş fırçası kullanımına dikkati çekerek, diş fırçasının ortak kullanımının ciddi sağlık risklerine neden olabileceğini dile getirdi.



Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nimet Ünlü, Türkiye'nin diş sağlığı konusunda son yıllarda mesafe aldığını ancak henüz yeterli düzeyde olunmadığını söyledi.



Her konuda olduğu gibi diş sağlığının da insanların eğitimiyle yakından alakalı olduğunu ifade eden Ünlü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde diş sağlığına çok önem verildiğini hatırlattı. AB ülkelerinde hükümetlerin ciddi yaptırımlar uyguladığını vurgulayan Ünlü, düzenli olarak 3 ayda bir diş muayenesini yaptırmayanların, ceza olarak sigortalarını kendilerinin ödediğini belirtti.



Ünlü, ülkemizde ise diş sağlığına insanların gereken özeni henüz göstermediğini anlatarak, ilköğretimde diş sağlığı eğitimi verilmesi ve bunun müfredata alınması gerektiği uyarısında bulundu.



Ortak kullananlar var



Türkiye'de özellikle 5-12 ve 35-44 yaş gruplarında çürük düzeyinin yüksek olduğunu aktaran Ünlü, ''Sabah ve gece yatmadan önce günde en az iki kere dişimizi fırçalamalıyız. Olması gereken günde 3 kere düzenli olarak fırçalanmasıdır. Ancak 2 kez fırçalanarak da diş sağlığımızı koruyabiliriz'' dedi. Ünlü, diş fırçasının, diş sağlığında önemli bir yeri olduğununu anlatarak, şunları kaydetti:



''Diş fırçası en geç 3 ayda bir değiştirilmeli. Ancak ülkemizde en iyi ihtimalle bir yılda değiştiriliyor. Bazı aileler ise diş fırçasını ortak kullanıyor. Bu durum, fırçalama sırasında kişinin diş etinin kanamasıyla, diş fırçasında kalacak tortuların hastalık bulaştırma tehlikesini ortaya çıkarıyor. Bireylerin taşıdığı çok tehlikeli hastalıklar bu yolla yayılabilir. Diş fırçasının ortak kullanımı, AIDS, hepatit ve tüberküloz gibi ölümcül hastalıkların bulaşma riskini ortaya çıkarıyor. Bu nedenle kesinlikle diş fırçası kişinin kendisine ait olmalıdır ve bir başkası tarafından kullanılmamalıdır.''



