-DİŞ FIRÇASI YANAĞINA SAPLANDI ADANA (A.A) - 23.11.2010 - Adana'da, İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li bir askerin 3 yaşındaki çocuğunun yanağının iç tarafına diş fırçası saplandı. Alınan bilgiye göre, İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li Francisco Montejenu'nun aynı isimdeki oğlu Francisco Montejenu (3) dişlerini fırçalamak üzere banyoya gitti. Bu sırada fırça yanağının iç kısmına saplanan ve ağzında fırça olduğu halde ambulansla Acıbadem Adana Hastanesine kaldırılan Montejenu, kontrolünün ardından ameliyata alındı. Baba Montejenu, oğlunun akşam yatmadan önce dişlerini fırçalamak istediğini belirterek, ''Bu sırada birden bağırdı, uyku sersemliğiyle fırçayı kaydırmış. Hemen ambulansla hastaneye kaldırdık'' dedi. Hastayı kontrol eden Dr. Fehya Kahya Aydoğan, fırçanın kıl tarafının yanak iç yüzeyine saplandığının belirlendiğini, küçük Francisco'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.