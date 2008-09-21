Diş fırçalamaya iki yaşında başlatın

Çocuğunuzun diş sağlığına özen gösterin

Dişi çürüten dokuz hata



Çocukların diş sağlığının, anne karnında 7 ve 8. haftalardan itibaren başladığını anlatan Yasin, Yeni Şafak gazetesindeki röportajında, annenin hamilelik döneminde özellikle kalsiyum açısından zengin besinleri tercih etmesi gerektiğini önemle vurguluyor. Bebeğin dünyaya gelmesinin ardından da özellikle kalsiyum ve fosfor ağırlıklı bir beslenme düzenine uyulması dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur. Hepimizin başvurduğu emzik alışkanlığının diş sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerden biri olduğunu anlatan Yasin, bu alışkanlıktan vazgeçemeyen çocuklarda ilerleyen zamanda ortodontik tedavinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatıyor.Diş temizliğine süt dişlerinin çıkması ile başlanması gerektiğini önemle belirten Yasin, bu yaşlardaki çocukların dişlerinin ebeveynleri tarafından ıslak bir tülbentle silinmesini öneriyor. 2, 2,5 yaşlarından itibaren ise diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. Bu süreçte diş fırçalamanın bir oyun olduğu duygusu verilmeli. Yasin, uyku saatine yakın ya da uyku sırasında verilen sütlerin ve bunun sürekli olarak yapılmasının çocuklarda biberon çürüğü olarak da bilinen probleme yol açtığını ve çocuklarda vaktinden önce diş çekimlerine yol açtığını, erken çekilen dişler yüzünden çene gelişiminin tam olarak tamamlanamadığını anlatıyor.Çocuklarda en önemli dişlerden olan ve hayat boyu ağızda kalacak olan, büyük azı dişi olarak da bilinen 6 yaş dişi korunması ve dikkat edilmesi gereken dişlerin başında geliyor. Çiğneme fonksiyonlarının temeli olan 6 yaş dişinin hayat boyu, sağlıklı bir şekilde ağızda kalması için özen gösterilmeli.