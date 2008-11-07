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Sağlık

Diş eti iltihabı erken doğuma neden oluyor

İsviçre'nin başkenti Bern'deki Women's Clinik'te görevli Ord. Prof. Dr. Daniel Surbek, diş eti iltihabının (periodontit) erken doğuma neden olabileceğini bildirdi.

07 Kasım 2008 02:00

İsviçre'nin başkenti Bern'deki Women's Clinik'te görevli Ord. Prof. Dr. Daniel Surbek, diş eti iltihabının (periodontit) erken doğuma neden olabileceğini bildirdi.

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Antalya'da bir toplantıya katılan Ord. Prof. Dr. Daniel Surbek, yaptığı açıklamada, iki yıl önce ABD'de çok merkezli yapılan bir araştırma ile diş eti iltihaplarının erken doğum için risk faktörü olduğunun kanıtlandığını söyledi. Bu araştırma sonrası Washington Üniversitesi ile ortak çalışma başlattıklarını dile getiren Prof. Surbek, ağız içi ve vajinal enfeksiyonlardaki bakterilerin benzer grupta olup olmadığını araştırdıklarını belirtti. Surbek, "acaba ağız içinde ve vajinada bağışıklık sistemi enfeksiyona karşı benzer tepki mi veriyor, bunu araştırıyoruz" dedi.

Diş eti iltihapları ile erken doğum arasında dolaylı bir ilişki olduğunu vurgulayan Prof. Surbek, buna karşın vajinal enfeksiyonlarla erken doğum arasında doğrudan ilişki bulunduğunu kaydetti. Prof. Dr. Surbek, ağız çevresindeki iltihaplanma nedeniyle bağışıklık sisteminin mikroorganizmalara tepki vererek sitokin salgısını (bağışıklık hücrelerince salgılanan proteinler) artırdığını, bu nedenle metalloproteinaz ve prostaglandin enzimlerinin de artarak erken doğuma neden olabildiğini ifade etti. Surbek, vajinal enfeksiyonlarda ise sitokin salgılanımının rahme çok yakın bölgelerde oluşması nedeniyle doğrudan erken doğuma neden olduğunu vurguladı.

Enfeksiyona bağlı erken doğumun bebekte nörolojik sorunlara neden olduğunu anlatan Prof. Dr. Surbek, bu nedenle ciddiye alınması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Surbek, gebelik dönemindeki diş eti iltihaplarının hemen tedavi edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(AA)

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