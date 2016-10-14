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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu: FETÖ yurt dışındaki okulları satarak kamufle oluyor

Ürdün Çalışma Bakanlığı ülkede Gülen cemaatine ait El-Burc okulunu kapattı

14 Ekim 2016 13:00

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Afrika başta olmak üzere yurt dışındaki Gülen cemaatine bağlı olduğu ileri sürülen okulların ABD ve Avrupalı şirketlere satıldığını, bu sayede sadece isim değişikliği yapılıp okulun işlevinin kamufle edildiğini saptandığını açıkladı. 

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ticaret yapmak için gittikleri her ülkede Gülen cemaatine ait okullara ilişkin bilgilendirme çalışmalarına devam ederken, Afrika başta olmak üzere  birçok okul el değiştirilerek ABD ve Avrupalı şirketlere satıldığı belirtildi. İddiaya göre, okulların tabelaları değişti, ancak fonksiyon ve işlemlerinde bir değişiklik olmadı.

"Dokunulmazlık zırhı"

Senegal Konsey Başkanı İhsan Şahin, okulların bir bir ABD'li ve Avrupalı şirketler tarafından satın alındığını tespit ettiklerini belirterek "Dünya üzerinde bu okulların ve işletmelerin kamufle edildiği bir süreç yaşanıyor. Daha çok ABD ve Avrupalı şirketlerin devraldığı okulların isimleri değiştirilerek kamufle ediliyorlar. 'Kapandı artık burada böyle bir örgüt yok' diyorlar. Ancak sadece tabela değişiyor, fonksiyon ve işlevlerinde bir değişiklik yok. Bu okullar ABD himayesine geçmiş olduğu için dokunulmazlık zırhı da kazanıyor. Afrika başta olmak üzere Avrupa'daki bazı ülkelerde hatta Türkiye'deki bazı okul ve müesseselerin de devredildiğini tespit ettik" diye konuştu. Şahin, İş Konseyi Başkanı olduğu Senegal'de 'FETÖ'ye ait olduğu ileri sürülen 15 okul için de gerekli temasların sürdürüldüğünü belirterek buradaki okulların ya Maarif Vakfı'na ya da Senegal Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması için taahhüt alındığını kaydetti.

60 ülkeye çıkarma...

DEİK yönetimi olarak ticaret yapmak için gittikleri her ülkede Şahin, "Afrika başta olmak üzere bütün ülkelerde bilgilendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Bugüne kadar faaliyette bulunduğumuz 120 kadar ülkenin yarıya yakınını ziyaret ettik, yarıya yakınından da siyasetçi ve işadamlarını FETÖ ihanetini anlatmak için Türkiye'ye davet ettik" dedi.

Ürdün Çalışma Bakanlığı ülkede Gülen cemaatine ait El-Burc okulunu kapattı. Okulun, Ürdün Talim ve Terbiye Bakanlığı'ndan habersiz, çalışma izni olmaksızın ve yasal prosedürlere uymaksızın faaliyet gösterdiği gerekçesiyle çalışma kanununa muhalefetten dolayı mühürlendiği kaydedildi.

İhsan Şahin, ay sonunda düzenlenecek olan Afrika İş Forumu kapsamında da Afrika'dan gelecek heyetlere 15 Temmuz gecesi saldırıların gerçekleştirildiği alanların gezdirileceğini ve FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunun anlatılacağını söyledi.

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