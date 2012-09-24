Diş çürümesi tarih oluyor

İspanya’daki bilim insanları diş çürümesini engelleyen mikroorganizma keşfetti.



İspanya’nın Valencia kentindeki Kamu Sağlığı Araştırmaları Merkezi’nde görevli bilim insanları diş çürümesine engel olan bir mikroorganizma keşfetti.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, insan bünyesinde var olan bu mikroorganizma sayesinde diş çürümeleri tarih olabilir.

Mikroorganizmanın görüntülerini yayınlayan bilim insanları, “Bu organizmayı yoğurt, sakız, ilaç ve diş macununda kullanacağız. Eğer çalışmalar yolunda gider ve bu ürünler toplum tarafından gerektiği şekilde yaygın olarak kullanılırsa diş çürükleri önümüzdeki beş yıl içinde tarih olacak” dedi.