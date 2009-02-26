Diş çürükleri genetik

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Ağız ve diş bakımında yaptığımız 30 hata

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Şengün, 110 kişi üzerinde gerçekleştirilen ‘Diş çürüklerinin genetik yönü’ adlı araştırmada, bugüne kadar bilinmeyen bir gerçekle karşılaştıklarını belirtti. Doç. Dr. Şengün, “Vitamin D reseptör geni ile diş çürüğü arasında bir bağlantı olduğunu tespit ettik. Bu genin bozukluğu diş çürüklerine yatkınlığı artırıyor. Böylece diş çürüğünün genetik bir yönünün olduğunu da ortaya koyduk. Bu durum genetik olarak diş çürüğüne yatkın olan bireylerin ‘bu bir kader’ diye bakmayıp, önceden bu yatkınlık tespit edilen bireylerin daha fazla koruyucu önlemler alması açısından oldukça önlemli bir bulgudur” dedi.Doç. Dr. Şengün, “Vitamin D, kalsiyumun emilimini, ardından da kemik ve dişlerde depolanmasını sağlar. Bu da, dişin yapısı ve dirençli olması için büyük önem taşır. D vitamininin görevini yapabilmesi de, bir gene bağlıdır. Vitamin D reseptör geninin düzgün işlememesi, dişlerde mineral dengeyi bozar ve çürümeyi hızlandırır” dedi.Doç. Dr. Şengün, gen üzerinde yapılan çalışmalardan sonra vitamin D reseptör geninin düzeltilmesi ile buna bağlı diş çürüklerinin büyük ölçüde önlenebileceğini bildirdi. Bu gendeki bozukluğun yeni nesillere aktarılması ile özellikle çocukların diş çürüklerine karşı çaresiz kaldığını vurgulayan Doç. Dr. Şengün, “Bunun araştırma olarak kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Hastanemize gelen diş hastalarında rutin bir inceleme başlatabilir, daha farklı ve yoğun koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapılabilir. Ağzında bir çürüğü olan hastanın ilerleyen yaşlarda ne kadar dişinin çürüyeceğini yaklaşık tahmin edebiliriz. Buna göre de, çürüğe dirençli çeşitli metotlar geliştirebiliriz” dedi.Doç. Dr. Şengün, Türkiye’de çocukların yüzde 85’inden, yetişkinlerin ise yüzde 90’ından fazlasının ağzında çürük diş olduğunu belirtti, Şengün, “Bu sağlıklı yaşam açısından son derece üzücü istatistiktir. Tedaviye gelen hastalar, diş fırçalama gibi koruyucu tedbirleri yeterince uygulamalarına karşın, yine de çürükler konusunda şikâyette bulundu. Bundan hareketle diş çürüklerinin nedenleri üzerinde genetik bir araştırma yaptık” dedi.