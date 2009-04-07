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Sağlık

Diş çürükleri anneden çocuğa bulaşabilir

Çok bileşenli bir enfeksiyon hastalığı olan diş çürüğü, bulaşıcı bir nitelik taşıyor.

07 Nisan 2009 03:00

Çok bileşenli bir enfeksiyon hastalığı olan diş çürüğü, bulaşıcı bir nitelik taşıyor.
 
Diş hekimliğinde kompozit dolgu - VİDEO

Diş Hekimi Çağdaş Kışlaoğlu Habertürk’e yaptığı açıklamada, doğduklarında bebeklerin ağız ortamlarının çürük yapıcı bakteri içermediğini, bu bakterilerin bebek dişlerini sürmeye başladığında oluştuğunu belirtti.

Taşıyıcı olmayın

Çürük yapan bakterilerin baba ve özellikle de anneden çocuklara bulaştığını belirten Çağdaş Kışlaoğlu, 1-2.5 yaş arasındaki çocukların ağız ve diş sağlıklarından ailelerinin sorumlu olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Çocuğa bakteri bulaşmaması için anne, bebeğini beslerken kaşık, emzik ve biberon gibi araçları kendi ağzıyla temasta bulundurmadan kullanmaya özen göstermelidir. Aksi takdirde anne, çürüğe yol açacak organizmaları kendi ağzından bebeğinin ağzına aktarır.” Anne-babaların, çocuklarını herhangi bir sorun olsun ya da olmasın her altı ayda bir diş hekimine kontrole götürmeleri gerektiğini belirten Kışlaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şekeri ölçülü verin

“İlk süt dişlerinin sürmesini takiben anne ve baba, bebeklerinin dişlerini bu iş için üretilen fırçalar, temiz bir tülbent ya da gazlı bir bez parçası yardımı ile fırçalamalıdır. Bebeklerin beslenmesi sırasında ballı emzik ya da şeker içerikli sıvı gıdalar içeren biberon kullanımları, ‘biberon çürüğü’ olarak adlandırılan üst ön kesici dişlerde çürüklerin oluşmasına neden olmaktadır.Bebeklerin uykuya şekerli süt ya da içecek içeren biberonlarla yatırılmaları, ağızlarında çok ciddi ve kalıcı sorunların oluşmasına neden olabilir.”

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