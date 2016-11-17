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Yaşam

Dış cephe asansörü koptu; 2 işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta yaşanan olayda Ömer Coşkun ve Abuzer Dalkıran yaşamını yitirdi

17 Kasım 2016 20:00

Sivas ’ta inşaat halindeki binanın 5’inci katında çalışan Ömer Coşkun (28) ve Abuzer Dalkıran (23) adlı işçiler, dış cephe asansörünün binadan kopması sonucu yere düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Eğriköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Dış cephe yalıtımı işçileri Ömer Coşkun ile Abuzer Dalkıran inşaatın 5’inci katında çalışırken, dış cephe asansörü koptu.

Asansörün devrilmesiyle birlikte yeren düşen işçilerden Dalkıran olay yerinde, Coşkun ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Coşkun ve Dalkıran’ın cesetleri otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. 

Coşkun ve Dalkıran’ın acı haberini alarak hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. İşçilerden Ömer Çoşkun’un evli ve 1 çocuk babası, Dalkıran’ın ise bekar olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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