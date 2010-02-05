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Yaşam

Dış basından 'Medine' yorumu

Adıyaman’da Medine Memi adlı 16 yaşındaki kız çoğunun canlı olarak gömülmesi, yurt dışında da yankı yarattı.

05 Şubat 2010 02:00

 T24- Adıyaman’da Medine Memi adlı 16 yaşındaki kız çoğunun canlı olarak gömülmesi, yurt dışında da yankı yarattı.



Yabancı basın, Türkiye’de ender rastlanan olaylar olmasa da Medine Memi’nin korkunç ölümü, ülkeyi şok etti”, “Otopsi sonucu, kanı donduruyor” gibi yorumlar yapıldı.


Times

"Medine'nin ölümü ülkeyi şok etti"

Türk kız çocuğu, genç erkeklerle dostluğunun ailesini utandırdığı için çanlı gömüldü. Namus cinayetleri, Türkiye’de ender rastlanan olaylar olmasa da Medine Memi’nin korkunç ölümü, ülkeyi şok etti.


Guardian

“Namus cinayetleri Türkiye'deki cinayetlerin yarısını oluşturuyor"

16 yaşındaki Türk kızı, genç erkeklerle konuştuğu için canlı gömüldü. Ölümü, Türkiye’deki öldürme olaylarının yarısını oluşturan ‘namus’ cinayetlerine ilişkin tartışmaları yeniden başlattı.


Haaretz

“Otopsi sonucu insanın kanını donduruyor"

Otopsi sonucu, insanın kanı donduruyor. Adını açıklanmasını istemeyen bir uzman, ‘bulgularımıza göre, kız gömüldüğünde canlı ve şuuru tamamen açıktı’ dedi.


Telegraph

“Öldürülmeden defalarca ihbar etmeye çalıştı"

Türkiye’de 16 yaşındaki bir kız, genç erkeklerle konuştu diye ceza olarak akrabalarca canlı gömüldü. Medine, öldürülmeden önce defalarca babası ve büyük babası tarafından dövüldüğünü polise ihbar etmeye çalıştığı da ortaya çıktı.”

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