Dış basında derbi yansımaları

Marca: \"Goller İspanyol forvetlerden\"

Mundodeportivo: \"Yüksek gerilimli derbi\"

AS: \"Negredo öne geçirdi, Soldado eşitledi\"

Ojogo: \"Quaresma, İstanbul derbisinde Josef de Souza\'ya yumruk attı\"

Abola: \"Quaresma sadece beş dakika\"

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş ile Fenerbahçe\'nin 2-2 berabere kaldığı olaylı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesi dış basında da geniş yer buldu. Gazeteler karşılaşmada 4 golün yanı sıra 3 kırmızı kartın çıktığına dikkat çekerken, Quaresma\'nın kırmızı kartı sonrasında yaşanan olayların derbi maçın önüne geçtiğini ifade ettiler.

MARCA: \"GOLLER İSPANYOL FORVETLERDEN\"

İspanya\'nın Marca gazetesi, Negredo ve Soldado\'nun attığı gollere vurgu yaparak, \"Türkiye Kupası\'nın yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide 38 faul, 4 sarı kart, 3 de kırmızı kart çıktı. Quaresma\'nın kırmızı kart görmesinin ardından ise saha bir anda karıştı\" ifadelerini kullandı. Gazete ayrıca İspanyol forvetler Negredo ve Soldado\'nun da attığı gollerden övgüyle bahsetti.

MUNDODEPORTİVO: \"YÜKSEK GERİLİMLİ DERBİ\"

Negredo ve Soldado\'nun attığı golleri başlığa çıkartan Mundodeportivo gazetesi \"Kupa yarı finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında beraberlikle sona eren yüksek gerilimli bir derbi oynandı\" denildi. Gazete ayrıca Soldado\'nun atttığı gol sonrasında kaleci Volkan Demirel\'in yaptığı gol sevincine de yer verdi.

AS: \"NEGREDO ÖNE GEÇİRDİ, SOLDADO EŞİTLEDİ\"

As Gazetesi, \'Negredo öne geçirdi, Soldado eşitledi\' başlığıyla verdiği haberde iki İspanyol golcünün takımına birer golle katkı sağladığını ifade etti. Fenerbahçe\'nin, Alper Potuk\'un kırmızı kart görmesine rağmen Şener\'in golüyle devreyi önde kapattığına da dikkat çeken As Gazetesi, \"İkinci bölümde ise 52\'nci dakikada Quaresma, 76\'ncı dakikada Volkan Demirel kırmızı kart gördü. Talisca son dakikalarda beraberliği getirdi\" yorumunu yaptı.

OJOGO: \"QUARESMA, İSTANBUL DERBİSİNDE JOSEF DE SOUZA\'YA YUMRUK ATTI\"

Portekiz\'in Ojogo Gazetesi de, Porto\'nun eski futbolcu Quaresma\'nın, Josef de Souza\'ya yumruk atarak kargaşa yarattığını öne çıkardı. Quaresma\'nın ikinci yarıda oyuna girdiğini ancak sadece 7 dakika sahada kalabildiğini belirten gazete, \"Bunun yanı sıra Fenerbahçe\'de de Alper Potuk ve Volkan Demirel oyun dışında kaldı\' ifadelerine yer verdi.

ABOLA: \"QUARESMA SADECE BEŞ DAKİKA\"

Portekiz\'in Abola Gazetesi ise Quaresma\'nın kırmızı kartını başlığa çıkardı. \'Quaresma sadece 5 dakikada sahada kaldı\' diyen Abola, \"Ligde 4 gün önce karşılaşan Beşiktaş ve Fenerbahçe, kupada tekrardan karşı karşıya geldi. Quaresma sadece dakika sahada kalırken, Fenerbahçe\'de de Alper Potuk ve Volkan Demirel kırmızı kart gördü\" yorumunu kullandı.

Gazete ayrıca bonservisi Benfica\'da olan Talisca için ise, \"Talisca, Negredo\'nun golüne yardım etti. Ardından kendisi de skoru belirleyen golü attı\" ifadelerine yer verdi.