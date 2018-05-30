Dış basında Beşiktaş için transfer iddiaları   

Meksiaka\'dan Gignac İngiltere\'den Klaassen

Talisca için süre yarın doluyor

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için santrfor, sağ bek ve 10 numara adaylarına her gün yeni isimler ekleniyor.

Şu ana kadar Göztepe ile sözleşmesi biten Demba Ba ve Trabzonspor\'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz ile prensipte anlaşan siyah beyazlılar, sağbek adayı olarak ta Dorukhan Toköz ile protokol sözleşmesi yapmıştı.

Bu üç ismin yanı sıra menajerler tarafından da her gün kulübe bir çok isim öneriliyor. Meksika takımı Tigres ile olan sözleşmesi sona eren Fransız golcü Andre Pierre Gignac bu isimlerden birisi. Meksika basınında yer alan haberlere göre Gignac\'ın menajeri Beşiktaş\'a haber göndererek görüşme talebinde bulundu. Siyah-beyazlıların transfer komitesinin bu talebe olumlu yaklaştığı ve Gignac için bir görüşme gerçekleştirecekleri de haberde yer alan ayrıntılar içinde.

Beşiktaş için ismi geçen bir diğer oyuncu da Everton\'un yedek orta saha oyuncusu Davy Klaassen. İngiliz medyasına göre de Beşiktaş Davy Klaassen için Everton ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon transfer olduğu Everton\'da yeteri kadar forma şansı bulamadı.Hollandalı 10 numara\'nın Talisca\'nın yerine düşünüldüğü ve Beşiktaş\'ın Klaassen için istekli olduğu İngilizler tarafından habere konu olan iddialar arasında.

TALİSCA İÇİN SÜRE YARIN DOLUYOR

Bu arada Beşiktaşlıların ve Benficalıların merakla beklediği \'Talisca\'nın bonservisi ne olacak\' sorusunun cevabı yarın belli olacak.

Siyah-beyazlıların Brezilyalı oyuncunun bonservisini 21 milyon Euro karşılığında alması için belirlenen opsiyon süresi yarın akşam dolacak. Talisca\'nın bonservisini alıp başka bir takıma satmak için Avrupa\'da ve Çin\'de çeşitli takımlarla temas kuran Beşiktaş şu ana kadar bu isteğini gerçekleştirecek bir anlaşma ortamı sağlayamadı. Ancak transfer döneminde 1 saatte bile tüm şartların değiştiği düşünüldüğünde sürenin dolacağı son ana kadar söz hakkı Beşiktaş\'ta olacak, aksi durumda ise Talisca\'nın tüm hakları Benfica\'ya geçecek.