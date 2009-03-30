Dış basın: Erdoğan umduğunu bulamadı

Türkiye'deki yerel seçimlerin sonuçlarına geniş şekilde yer veren dünya basını, AKP'nin seçimi kazandığına, ancak oy kaybettiğine işaret etti.



Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesi ise "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın umduğunu bulamadığı" yorumunu yaptı.



Başbakan Erdoğan'ın dün geceki basın toplantısındaki açıklamalarına yer veren gazete, "seçim sonuçlarının Erdoğan'ı tatmin etmediğini" yazdı.



"Erdoğan'ın daha önceki açıklamalarında 2007 yılındaki seçimlerde elde edilen yüzde 47 oranındaki başarısını hedef aldığını" kaydeden gazete, "AKP'nin yüzde 39.5 oranında bir sonuç elde ettiğini bildirdi.



Gazete, "seçimi kazanamamakla birlikte CHP'nin İstanbul ve Ankara'da oylarını artırdığına" dikkati çekti.



Le Figaro, "yerel seçimin, ekonomik kriz ortamında, AKP için bir sınav olarak da yorumlandığını" belirtti.



Destekte düşüş var



"AKP'nin seçmen desteğini tazelediğini" yazan İngiliz Financial Times gazetesi, "seçmenin AKP'ye verdiği destekte ise düşüş yaşandığını" ifade etti. Gazetenin haberinde, "bu durumun AKP'nin reformları gerçekleştirirken daha ihtiyatlı olmak zorunda kalmasına yol açabileceği" yorumu yapıldı.



"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimi, kendi liderliğiyle ilgili bir referanduma dönüştürdüğü" iddiasına yer verilen haberde, "Erdoğan'ın aslında 2007'deki genel seçimdekine uygun bir sonuç için mücadele verdiği" kaydedildi.



Haberde, "Ancak bunun yerine CHP Akdeniz bölgesindeki kentlerde güçlendi ve AKP Güneydoğudaki kentlerde kazanmayı başaramadı" denildi.



Haberde, Başbakan Erdoğan'ın, "Sonuçlardan gerekli mesajı çıkaracağız" açıklamasına da yer verildi.



Reformların durumu belirsiz



The Independent gazetesi "AKP seçimi kazandı ama reformların durumu belirsiz" başlığıyla verdiği haberde, "seçimin kazanıldığı ancak Başbakan Erdoğan'ın AB yolunu açacak reformları yapmasını kolaylaştıracak zafere ulaşamadığı" görüşü dile getirildi.



"Diyarbakır, İzmir gibi kilit kentlerdeki oy kaybına" işaret edilen haberde, "laik muhalefetin Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerde de büyük ölçüde oylarını yükselttiği" kaydedildi.



"AKP'nin 2002 yılında iktidara gelmesinden bu yana ilk kez seçmen desteğinde kayıp yaşadığı bir seçim olduğu" belirtilen haberde, "buna rekor düzeye ulaşan işsizlik ve bozulan ekonominin yol açmış olabileceği" ifade edildi.



Haberde, "sonuçların reformların kesintiye uğramasına yol açmasının beklenmediği, ancak Başbakan Erdoğan'ı daha uzlaşmacı bir tavır almaya zorlayabileceği" yorumu yapıldı.



Amerikan CNN televizyonu da "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AKP'nin dünkü yerel seçimleri tahmin edildiği gibi kazandığını, ancak Temmuz 2007 seçimlerine oranla oy kaybettiğini" bildirdi.



CNN'in internet sitesinde yer alan İstanbul çıkışlı haberde, "AKP'nin bazı oylarının muhalefet partilerine kaydığı" ifade edildi.



CNN, "seçimler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını" belirtti.



Amerika'nin Sesi radyosunun haberinde de şiddet olaylarında ölenler olduğuna dikkati çekildi.



Yunan basını



Yerel seçimin sonuçlarına geniş şekilde yer veren Yunan basını da "AKP'nin gücünü yitirmesine rağmen yarışı önde bitirdiğinin görüldüğünü" duyurdu ve "sonuçların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kabinesinde değişiklik yapmaya zorlayacağı" yorumunu yaptı.



Atina'da yayımlanan tüm gazeteler, "seçimler sırasında özellikle Güneydoğu Anadolu'da yaşanan olaylarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 100 kişinin yaralandığını" duyurdular.



Elefteros Tipos gazetesi, "Başbakan Erdoğan'ın hem AB sürecinde gerekli reformları yapması hem de kabinesinde geniş çapta bir değişikliğe gitmesi için halktan talimat aldığı" değerlendirmesini yaptı.



"Başta Kemalist muhalefet olmak üzere seçime giren 18 partiden hiçbirisinin ikna edici bir alternatif sunmadığı" görüşünü dile getiren Elefteros Tipos, "bu durumun seçmenin ekonomik krizin getirdiği işsizlik için tepkisini göstermesini engellediğini" yazdı.



"Erdoğan için zafer sandığı" başlığını kullanan Ethnos gazetesi, "ekonomik krizin ve yüzde 13 oranındaki işsizliğin AKP'ye darbe vurmadığını" belirtti.



"Başbakan Erdoğan'ın 2007 seçimlerine göre az bir kayıpla gücünü koruduğunu" kaydeden Ethnos, "bu olumlu sonucun AB sürecindeki reformlar için hükümetin elini rahatlattığını" ifade etti.



Ethnos, "seçimden güçlü çıkan Başbakan Erdoğan'ın önce G-20 zirvesine katılacağını sonra da ABD Başkanı Barack Obama'yı ağırlayacağını" kaydetti.



"Erdoğan için acı zafer başlığını kullanan Ta Nea gazetesi ise "işbaşına geldiğinden beri devamlı oyları yükselen AKP'nin ilk kez bu seçimde gerilediğini" yazdı.



"Başbakan Erdoğan'ın en yakın müttefikleri tarafından bile reformlar ve yönetim biçimi nedeniyle eleştirildiğini" kaydeden Ta Nea, "ayrıca seçimlerde yaşanan kanlı olaylar ve bazı bölgelerde türbanlı seçim görevlilerinin sorun yarattığı" görüşüne yer verdi.



"Ekonomik krizin Türkiye'de iktidar partisine seçimlerde büyük kayba mal olduğu" yorumunu yapan Elefterotipia gazetesi ise "son alınan sonuçların AKP'nin birinci parti olmakla birlikte hedefine ulaşamadığı için başarısız olduğunu gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.



"AKP'nin oy kaybının temel nedeninin ekonomik kriz olduğu" tespitini yapan Elefterotipia, "Saadet Partisi'nin de oy kazandığına" dikkati çekerek, "Başbakan Erdoğan'ın bundan böyle daha uzlaşmacı bir tavır sergilemesinin beklendiğini" savundu.



