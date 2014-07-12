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Yaşam

Diş ağrısına dayanamayıp intihar etti

Ağrılarına dayanamayan kadın, dişçiye gitmek yerine otoparkın en üst katına çıktı kendisini yere bırakarak hayatına son verdi

12 Temmuz 2014 10:41

Bir süredir çekmekte olduğu diş ağrısına artık dayanamayan İngiliz kadın, acısını sonlandırmak için bir otoparkın beşinci katından atlayıp intihar etti.
    
İngiltere'nin Blackpool kentinde yaşayan Janette Warburton adlı 58 yaşındaki bir İngiliz kadın, çekmekte olduğu aşırı diş ağrısına artık dayanamayıp, bu şehirde bulunan bir otoparkın beşinci katına çıkarak kendisini 15 metre yükseklikten yere bırakıp intihar etti.

Olay, bu yılın 29 Mart günü gerçekleşti ve kadının kocasının, Ulusal Sağlık Servisi'nden (NHS), eşinin diş tedavisiyle ilgili ihmalkârlık şikâyetinde bulunmasıyla bu hafta basına yansıdı.

Adli tabibin bu hafta sonuçlandırdığı raporunda, olayda diş tedavisi konusunda herhangi bir ihmalkârlık olmadığı belirtilmesine rağmen, kadının kocası David Warburton, intihara neden olan diş ağrısının, tedavi edilen dişteki bir çatlaktan kaynaklanmış olduğunu iddia ediyor.

İntihar eden kadının, ağrıları devam etmesine rağmen, boş yatak olmadığı için hastaneden taburcu edildiği ve olay günü de, dişini çektirmek üzere yola çıktığı kocası tarafından iddia edildi.

Ağrılarına dayanamayan kadın, dişçiye gitmek yerine otoparkın en üst katına çıktı kendisini yere bırakarak hayatına son verdi.

Diş ağrılarından dolayı bir süredir depresyon ve anksiyete de yaşamış olduğu belirtilen Warburton, intiharından önce evinde, biri artık yaşamak istemediğini belirten iki not bıraktı.

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