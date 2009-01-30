Dış açık 2008’de 69.8 milyar dolara yükseldi

Dış ticaret açığı talepteki azalma nedeniyle Aralık ayında yüzde 44 düşüşle 3.6 milyar dolar oldu. Geçen yılın tamamında dış açık 69.8 milyar dolara çıktı.



Ekonomik faaliyetteki yavaşlama nedeniyle Türkiye’nin dış ticaret açığındaki düşüş Aralık ayında da devam etti. Dış açık geçen yılın tamamında ise yaklaşık 70 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayında ihracat yüzde 21 azalarak 7.7 milyar dolar, ithalat yüzde 30.1 azalarak 11.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 43.9 azalarak 6.4 milyar dolardan 3.6 milyar dolara indi.



2007 Aralık ayında yüzde 60.3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2008 Aralık ayında yüzde 68.2’ye yükseldi.



2008’de açık 69.8 milyar dolar



2008’in tamamında ihracat yüzde 23.1 artarak 132 milyar dolar, ithalat yüzde 18.7 artarak 201.8 milyar dolara yükseldi. Dış açık geçen yıl yüzde 11.2 artışla 69.8 milyar dolara çıktı. 2007 yılında 63,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2008 yılında yüzde 65,4'e yükseldi.



2007 yılında 107 milyar 272 milyon dolarlık ihracat, 170 milyar 63 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. 2007 yılında dış ticaret açığı 62 milyar 791 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 63,1 olarak gerçekleşmişti.



