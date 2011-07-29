Dış açık 10.2 milyar lira ile rekor kırdı

T24 - İthalatta yüksek artış ile dış ticaret açığı Haziran'da 10.2 milyar lira ile rekor kırdı. İthalattaki artış ihracatın iki katından fazla oldu.



Dış ticaret açığı Haziran ayında, ithalatta beklentilerin üzerinde artış sonucu yüzde 79.2 artışla aylık bazda yeni rekor olan 10.2 milyar TL seviyesine yükselirken, Ocak-Haziran'da ise yüzde 88.2 artışla 53.98 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ihracat Haziran'da yüzde 19.3 artarak 11.39 milyar dolar, Ocak- Haziran'da yüzde 19.9 artarak 65.63 milyar dolar oldu. İthalat ise Haziran'da yüzde 41.7 artarak 21.59 milyar dolar, Ocak-Haziran'da yüzde 43.4 artarak 119.61 milyar dolar olarak gerçekleşti.



CNBC-e anketinde dış açığın 9.5 milyar dolar olması bekleniyordu.



Yatırım Finansman Başekonomisti Levent Durusoy, dış ticaret açığının piyasa beklentisinin üzerinde ancak kendi beklentilerine yakın olduğunu söyleyerek, "İthalat rakamı beklentilerin üzerinde ancak benim tahminimle uyumlu. İhracat bir miktar düşük performans göstermiş. Ancak şu görülüyor ki alınan önlemlerin etkisi dış açığa oldukça gecikmeli yansıyacak. İhracat yüzde 19, ithalat yüzde 40'ın üzerinde büyürken açığın artış temposunda yavaşlama görmek zor" dedi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Haziran ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 2.9, ithalat ise yüzde 0.8 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre 2010 Haziran'da yüzde 62.6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2011 Haziran'da yüzde 52.8'e geriledi.



Haziran ayında enerji ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.3 artışla 4.28 milyar dolar olurken, yılın ilk beş ayında ise yüzde 41 artarak 24.83 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalatın lideri sanayi



TÜİK verilerine göre Haziran ayında enerjinin ardından en yüksek ithalat 2.82 milyar dolar ile kazanlar, makine ve cihazlar, aletler ve bunların aksam- parçaları, 1.76 milyar dolar ile demir ve çelik, 1.7 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları ve 1.53 milyar dolar ile elektrikli makine ve cihazlar, bunların aksam-parçaları izledi.



Avrupa Birliği'nin (AB) Haziran 2010'da yüzde 43.8 olan ihracattaki payı 2011 Haziran ayında yüzde 48.3'e çıktı.

İhracat rotası Avrupa



Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2010 Haziran ayına göre yüzde 40.2 artarak 1.18 milyar dolar olurken, Almanya'yı 725 milyon dolar ile İtalya, 673 milyon dolar ile İngiltere, 667 milyon dolar ile Irak ve 576 milyon dolar ile Fransa takip etti.