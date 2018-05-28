Dirk Kuyt veda etti; yıldızlar efsane ismi yalnız bırakmadı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, birçok yıldız ismin yer aldığı jübileyle yeşil sahalara veda etti.

Kuyt’ın Hollanda’nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı’nda yapılan jübile maçında, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’in yanı sıra sarı-lacivertli eski oyuncular Cristian Baroni, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Selçuk Şahin, Moussa Sow, Pierre Webo, Pierre van Hooijdonk ve Robin van Persie de forma giydi. Böylece Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalde oynadığı dönemin unutulmaz isimleri Kuyt için bir araya gelmiş oldu.

Hollandalı futbolcunun jübilesinde, Beşiktaşlı Ryan Babel, Medipol Başakşehirli Eljero Elia ile daha önce Galatasaray’da forma giyen Wesley Sneijder, Albert Riera, Frank de Boer ve Nigel de Jong da yer aldı. Jübile maçında “Kuyt’ın Arkadaşları” takımının teknik direktörlüğünü Ruud Gullit, “Feyenoord” ekibinin teknik adamlığını Ronald Koeman üstlendi. “Hollanda Milli Takımı”nın başında ise Louis van Gaal bulundu.

Yıldız isimler Kuyt için bir arada

“Kuyt’ın Arkadaşları” takımında Volkan Demirel, Cristian Baroni, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Selçuk Şahin, Moussa Sow, Pierre Webo, Jerzy Dudek, Fabio Aurelio, Craig Bellamy, Jamie Carragher, Andy Carroll, Luis Garcia, Steven Gerrard ve Albert Riera yer aldı.

“Feyenoord” ekibinde Pierre van Hooijdonk, Patrick Lodewijks, Salomon Kalou, Bilal Başacıkoğlu, Steven Berghuis, Pascal Bosschaart, Patrick Paauwe, Jens Toornstra, Tonny Vilhena, Eljero Elia, Terence Kongolo, Roy Makaay, Ron Vlaar, Robin van Persie ve Danny Landzaat oynadı.

“Hollanda Milli Takımı”nda ise Robin van Persie, Wesley Sneijder, Frank de Boer, Edwin van der Sar, Ryan Babel, Wilfred Bouma, Giovanni van Bronckhorst, Philip Cocu, Memphis Depay, John Heitinga, Nigel de Jong, Ruud van Nistelrooy, Andre Ooijer ve Rafael van der Vaart forma giydi.