Dirk Kuyt: Gerrard’ın, Liverpool’un başına geçmesi harika olurdu

Liverpool’un eski futbolcusu Dirk Kuyt, Steven Gerrard ile birlikte çalışarak Liverpool yedek kulübesinde yer almayı hayal ettiğini açıkladı.

Feyenoord takımıyla yıldızı parlayan ve sonrasında Liverpool’a transfer olan Dirk Kuyt, Steven Gerrard ile altı yıl boyunca takım arkadaşı olmuştu.

İskoç ekibi Rangers’ı ligde 10 yıl aradan sonra şampiyon yapmayı başaran Steven Gerrard ile ilgili konuşan Kuyt, eski takım arkadaşından övgüyle bahsetti.

Kuyt, "Teknik direktör olarak kendisini nasıl gösterdiğini, ekibiyle nasıl bir performans sergilediğini izliyorum. Oyuncu olarak kesinlikle bir liderdi ve teknik direktör olarak da aynı. Liderlik yeteneklerinin onu teknik direktör olarak çok ileriye götüreceğini hissediyorum. Gerrard’ın, Liverpool’un başına geçmesi harika olurdu. O, tam anlamıyla Liverpool’dur ve bütün kariyerini Anfield’da geçirmiştir" dedi.

Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Kuyt, 2018 yılında futbolu bırakmasının ardından son olarak Feyenoord U-19 takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

"Yardımcısı olmamı isterse bunu seve seve kabul ederim"

Kuyt, "Yakın zamanda teknik direktör olmak gibi bir arzum da var ve seçeneklere bakıyorum. Ancak asistan menajer olma yolunu seçmenin de istisnaları mevcut ve Gerrard’ın yanında olmak bunlardan biri. Yardımcısı olmamı isterse bunu seve seve kabul ederim. Prensipte kendimi teknik direktör olarak görüyorum ama dediğim gibi daima istisnalar vardır. Görebildiğim en güzel an, Gerrard’ın işi aldığı ve kendisini Liverpool’un teknik direktörü olarak adlandırabildiği andır. Önümüzdeki yıllarda onun bir teknik direktör olarak geliştiğini ve çalışmasını yakından görmeyi umuyorum. Bu rakip teknik direktör olarak da olabilir ama aynı zamanda iş arkadaşı olarak da gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.