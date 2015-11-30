Diriliş Postası'nda Hakan Albayrak'tan sonra bir ayrılık daha: Gün tetikçilerin günü olmuş!

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Hakan Albayrak'ın patronlarının kendisine "yazılarının rahatsızlık verdiğini" açıklanmasının ardından gazete ile yollarını ayırması sonrası gazetenin yazarlarından Adem Özköse de istifa etti. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Adem Özköse, "Gün tetikçilerin, tek davaları para, makam ve aferim almak olanların günü olabilir. Fakat bugünlerde geçer ve biz yine başbaşa kalırız" dedi.

Albayrak, dünkü veda yazısında son dönemde hükümete yönelik bazı eleştirel yazıları nedeniyle patronlarının rahatsız olduklarını ve artık devam edemeyeceklerini açıkladıklarını belirtti.

Adem Özköse kimdir?

Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. Babası Mustafa Özköze, annesi Kevser Özköse. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Gerçek Hayat ve Akit gazetelerinde çalıştı. Milat gazetesinde köşe yazarı. Gerçek Hayat gazetesinin Ortadoğu Temsilciliği yaptı. Haber için iç savaşın yaşandığı Suriye'ye gittiğinde kendisinden haftalarca haber alınamadı. Adem Özköse evli ve 3 çocuk babası.