Diriliş Postası'nda Hakan Albayrak'ın ardından ayrılıklar devam ediyor...

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Hakan Albayrak'ın patronlarının kendisine "yazılarının rahatsızlık verdiğini" açıklanmasının ardından gazete ile yollarını ayırması sonrası gazetenin yazarlarından Nihat Nasır da istifa etti.

Bugünkü son köşe yazısında, istifasının “gazete patronajı”yla bir ilgisi olmadığını söyleyen Nasır, "Hakan Albayrak benim yol arkadaşım ve gerisinin bir önemi yok. Bilebildiğim kadarıyla gazeteye yazarak katkı veren arkadaşlar da aynı saikla benzer bir karar almış…” dedi.

Son yazısında son dönemde hükümete yönelik bazı eleştirel yazıları nedeniyle patronlarının rahatsız olduklarını ve artık devam edemeyeceklerini açıkladıklarını belirten Hakan Albayrak’ın ardından, Diriliş Postası’nın yazarlarından Adem Özköse de istifa etmişti.

Diriliş Postası yazarı: Albayrak'ın yönetiminde hatalı bulduğumuz şey, fevri çıkışlardı

Diriliş Postası’nın bir diğer yazarı Hamza Türkmen ise Hakan Albayrak’ın yönetiminde hatalı bulduğu şeyin “fevri çıkışla” olduğunu söyledi. Durumu diğer yazarlarla istişare edeceklerini söyleyen Türkmen," Tabii ki reel politikadaki çamuru eleştirmeye karşı değiliz. Ama çamurun reel politika yolunda niçin ümmet sorunlarının üzerine sıçradığını ve nasıl giderilmesi gerektiğini yeterli bir istişari değerlendirmeye tâbi tutmak gerekliydi. Hatalı bulduğumuz şey, fevri çıkışlardı” dedi.