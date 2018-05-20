Diriliş Postası yazarı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Diriliş Postası yazarı Murat Akan, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir mesaj yayınladı. Akan, "Rehavete kapılmayın yeter. Paniğe gerek yok, Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Erdoğan, "Meclis'te çoğunluğu kaybederseniz ne olacak" sorusunu yanıtladı: A, B, C planlarımız var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) çoğunluğunu kaybetmesi olasılığına ilişkin olarak “A, B, C planlarımız var. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz” demişti. Erdoğan'ın açıklamaları, AKP'nin Meclis'te çoğunluğu sağlayamaması durumunda yeniden seçim yapılabileceği mesajı olarak yorumlanmıştı.