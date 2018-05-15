T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan, "Meclis'te çoğunluğu kaybederseniz ne olacak" sorusunu yanıtladı: A, B, C planlarımız var

"Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz"

15 Mayıs 2018 14:40

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) çoğunlupunu kaybetmesi olasılığına ilişkin “A, B, C planlarımız var. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz” dedi.

Bloomberg TV’ye konuşan Erdoğan'ın açıklamaları, AKP'nin Meclis'te çoğunluğu sağlayamaması durumunda yeniden seçim yapılabileceği mesajı olarak yorumlandı. 

Cumhurbaşkanı, 24 Haziran’daki seçimde, kendisinin cumhurbaşkanlığını kazandığı, ancak parlamentoda ‘karışık bir tablo’nun ortaya çıkması durumunda ne yapacağıyla ilgili bir soruya şu cevabı verdi: 

“İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran’da sistemin önünü açtım. 40 gün sonra inanıyoruz ki Türkiye, çok daha farklı bir döneme uyanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtiğimiz zaman etkinliğimiz çok daha farklı olacak.” 

ETİKETLER

Tayyip ErdoğanAKPA B C PLANIAKP MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBEDERSE NE OLURTBMMERKEN SEÇİM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24