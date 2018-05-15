Erdoğan, "Meclis'te çoğunluğu kaybederseniz ne olacak" sorusunu yanıtladı: A, B, C planlarımız var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) çoğunlupunu kaybetmesi olasılığına ilişkin “A, B, C planlarımız var. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz” dedi.

Bloomberg TV’ye konuşan Erdoğan'ın açıklamaları, AKP'nin Meclis'te çoğunluğu sağlayamaması durumunda yeniden seçim yapılabileceği mesajı olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı, 24 Haziran’daki seçimde, kendisinin cumhurbaşkanlığını kazandığı, ancak parlamentoda ‘karışık bir tablo’nun ortaya çıkması durumunda ne yapacağıyla ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

“İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran’da sistemin önünü açtım. 40 gün sonra inanıyoruz ki Türkiye, çok daha farklı bir döneme uyanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtiğimiz zaman etkinliğimiz çok daha farklı olacak.”