Hükümete yakın Diriliş Postası'nda üst düzey ayrılık

Hükümete yakın Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmenliği görevimden kendi isteğimle ayrıldım. Beş yıldan fazla süredir çalıştığım gazeteme dua etmeye ve destek olamaya devam edeceğim. Elbette üzerimizde çok hakkı olan okuyuculara da hürmetlerimle birlikte en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum."

Erem Şentürk istifa paylaşımına gelen "Nerede yazacaksınız?" sorusuna da "Şu anda belli değil:)" yanıtını verdi.