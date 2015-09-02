Diriliş Postası, 'hür yandaşlığın kalesi' olarak reklam boykotundan yakındı!

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Hakan Albayrak, bugün (2 Eylül 2015) "AK Partili kamuoyuna" seslendiği "Hür yandaşlığın kalesi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. "Arada bir ‘çatlak ses’ çıkardığımız için camiamızın bazı unsurları tarafından fena halde boykot ediliyoruz" diyen Albayrak, "İnanmazsınız, 'sakıncalı' yazılarımız dünyanın en ciddi antetli dosyalarına konulup aleyhimizde delil olarak saklanıyor" sözleriyle hükümete yakın bazı medya kuruluşlarına tepki gösterdi.

Bir dönem Star gazetesinde de yazan Hakan Albayrak'ın Diriliş Postası'ndaki yazısı şöyle:

"AK Partili kamuoyuna duyuru

Diriliş Postası

Hür yandaşlığın kalesi

Muhterem Kardeşler, Gönüldaşlar, Yoldaşlar!

Açık konuşalım:

Arada bir ‘çatlak ses’ çıkardığımız için camiamızın bazı unsurları tarafından fena halde boykot ediliyoruz.

Reklam boykotu mesela.

“Bunlara reklam verilmeyecek!” değil sadece; bizim reklamlarımızın yayınlanmasını engelleyecek kadar abarttılar işi.

Parayla reklam verdiğimiz popüler bir internet haber sitesine falanca nüfuzlu kardeşimizden bir “Höt!” telefonu geliyor, adamların ödü kopuyor, bir daha reklamımızı yayınlamıyorlar…

Veya, falanca derneğin yöneticileri uhdelerindeki talebe yurtları için her gün 8-10 tane Diriliş Postası almak istiyorlar ve fakat filanca nüfuzlu kardeşimiz “Onlar mimli” deyince siparişler anında iptal ediliyor.

Sağda solda, bilhassa daha önemli işleri olmayanların doldurduğu bir kısım devlet ve medya koridorlarında aleyhimizdeki propagandanın bini bir para zaten.

İnanmazsınız, “sakıncalı” yazılarımız dünyanın en ciddi antetli dosyalarına konulup aleyhimizde delil olarak saklanıyor.

Bunları bir yönüyle çok eğlenceli buluyorum.

Öbür yönüyle nasıl bulduğumu söylemek şu an içimden gelmiyor.

Bu aralar çok müspet duygular içinde olduğum için, Diriliş Postası’nı boğmaya ahdeden kardeşlerle bir hesaplaşmaya giresim gelmiyor.

Belki başka zaman.

Şimdilik, sizlerden Diriliş Postası’na sahip çıkmanızı, bir bayide bulamadığınızda muhakkak öbür bayie bakmanızı, abonelikte de bütün o sıkıntılara rağmen sebat etmenizi, dahası Diriliş Postası’na yeni okurlar kazandırmak için uğraşmanızı istirham etmekle yetiniyorum.

Bence bu gazete bu camiaya lazım.

O kardeşler anlamıyor, ama onlara da lazım.

Diriliş Postası tutunursa iyi olur.

Tutunmasa da tutunmaz.

Gayret bizden, tevfik Allah’tan.

Hakan Albayrak

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni''