Diriliş Postası: 'Esed’li geçiş' diye bir şey olamaz, bunu isteyenlerin gayesi devrimin 'gazını almak'

Hakan Albayrak'ın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Diriliş Postası, bugünkü başyazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Suriye'de geçis sürecinde belki Esed ile gidilme gibi bir şey olabilir” açıklaması ile bir kez daha gündeme gelen Suriye krizi değerlendirildi. Yazıda ,“Esed’li geçiş' diye bir şey olamaz. Olabileceği intibaını uyandırmak isteyenlerin gayesi devrimin ‘gazını alarak’ zaman kazanmaktır, o kadar" yorumu yapıldı.

Diriliş Postası'nda “Esed’li geçiş süreci olmaz" başlığıyla yayımlanan (29 Eylül 2015) başyazı şöyle:

İktidarı uğruna ülkesinin en güzide şehirlerini yerle bir eden ve halkını anaokulundaki çocuklara kadar katliamdan geçiren Beşşar Esed’in herhangi bir anlaşmaya istinaden GEÇİCİ başkan olmayı ve süresi dolduğunda bir köşeye çekilmeyi kabul etmesi, Allahu âlem, imkân ve ihtimal dâhilinde olmasa gerek.

Esed diktatörlüğüne Ümmet-i Muhammed nezdinde rezilliğin ve rüsvalığın dibini bulmak pahasına ısrarla ve hunharca sahip çıkan, sahte İttihad-ı İslam retoriğinin sahteliğini zerre kadar şüpheye mahal bırakmayacak şekilde faş ederek İslam dünyasında fevkalade marjinal bir konuma düşen ve Suriye/Irak/Lübnan devletlerinde işgal ettiği kırılgan pozisyonları ölümüne korumaya kendini mecbur hisseden Hamaney rejimi de, artık sadece kaba kuvvete ve Rusya-Çin-ABD stratejileriyle entegrasyona dayanan ‘nüfuzunu’ kaybetmemek için Esed’e sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Rusya da Esed’e, ondan vazgeçemeyecek kadar büyük bir yatırım yaptı.

Binaenaleyh, Tahran’la irtibatlı bir Rus hamlesine dayanan yeni Suriye inisiyatifinin sunduğu / sunacağı “Esed’li geçiş süreci” seçeneğindeki “geçiş” kelimesi, dünyaya keriz muamelesi yapmaktan başka bir şey ifade etmiyor, etmez.

Keşke Esed, konuşulup müzakere edilebilir bir lider olsaydı; biz de bağrımıza taş basıp “Varsın öyle olsun” diyebilseydik.

Ne yazık ki Esed öyle bir lider değil ve olsaydı bile bu saatten sonra Tahran ve Moskova ona ‘Git görüş. Kafana yatarsa belli bir süreçten sonra iktidarı bırakırsın’ deyip geçmez, öyle bir istidat göstermesi halinde amiyane tabirle ‘kafasına sıkardı’.

Ha, Şam’daki mevcut düzenin Esed’siz de devam edebileceğine, onun yerini alacak yeni bir kukla oligarkla da işlerini her zamanki gibi yürütebileceklerine ikna olurlarsa, öyle bir vasat oluşursa, ‘konjonktür’ icabı Esed’i de satabilirler tabii.

Hülasa; “Esed’li geçiş” diye bir şey olamaz. Olabileceği intibaını uyandırmak isteyenlerin gayesi devrimin ‘gazını alarak’ zaman kazanmaktır, o kadar.