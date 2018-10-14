Diriliş Kilisesi'ndeki ayinde Brunson için dua (2)

BRUNSON\'IN YAZDIĞI İLAHİNİN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson\'ın ülkesine gidişinin ardından 8 yıl önce kurduğu ve rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi\'nde bugün yapılan pazar ayininde Brunson\'ın tutukluyken yazdığı ilahiler okundu. Brunson\'ın tutuklu iken Hz. İsa\'yla yönelik olarak İngilizce yazdığı ancak kilisede Türkçe seslerilen \'Layıksın her şeyime\' adlı ilahinin sözleri şöyle:
\"Layıksın her şeyime
Sen layıksın, layıksın her şeyime
Acımı, gözyaşlarımı sana sunarım
Acılarına ortak olmanın anlamını öğret
Tanrı kuzusu, layıksın her şeyime
Sen layıksın, layıksın her şeyime
Baba\'ya evlat oldum, kralıma kardeş
Seninle acı çekiyorsam seninle de yüceleceğim
Tanrı oğlu, layıksın her şeyime
Sen layıksın, layıksın her şeyime
Perişan kalbim tükenmiş üzüntüyle
İstiyorum senin gibi dayanmak sonuna kadar
Sadık olmak ve yaşam tacını almak
Sen layıksın, layıksın her şeyime
En karanlık anlarımda beyanım şu;
Beni seven İsa\'m her zaman sadık, iyi ve gerçek
Senin oldum, layıksın her şeyime
Sen layıksın, layıksın her şeyime
Sen layıksın, layıksın her şeyime
Ne sunayım varlığını benim için veren İsa\'ya
Buradayım, layıksın her şeyime
Senin önünde durmaya o gün layık olmak isterim
Pişmanlık duymadan yarışı bitirmek
Senden \"Aferin, sadık dostum\" onayını işitmek
İsa sevincim, koştuğum ödül sensin.\"
Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)
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