Diriliş Kilisesi'ndeki ayinde Brunson için dua (2)

BRUNSON\'IN YAZDIĞI İLAHİNİN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson\'ın ülkesine gidişinin ardından 8 yıl önce kurduğu ve rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi\'nde bugün yapılan pazar ayininde Brunson\'ın tutukluyken yazdığı ilahiler okundu. Brunson\'ın tutuklu iken Hz. İsa\'yla yönelik olarak İngilizce yazdığı ancak kilisede Türkçe seslerilen \'Layıksın her şeyime\' adlı ilahinin sözleri şöyle:

\"Layıksın her şeyime

Sen layıksın, layıksın her şeyime

Acımı, gözyaşlarımı sana sunarım

Acılarına ortak olmanın anlamını öğret

Tanrı kuzusu, layıksın her şeyime

Sen layıksın, layıksın her şeyime

Baba\'ya evlat oldum, kralıma kardeş

Seninle acı çekiyorsam seninle de yüceleceğim

Tanrı oğlu, layıksın her şeyime

Sen layıksın, layıksın her şeyime

Perişan kalbim tükenmiş üzüntüyle

İstiyorum senin gibi dayanmak sonuna kadar

Sadık olmak ve yaşam tacını almak

Sen layıksın, layıksın her şeyime

En karanlık anlarımda beyanım şu;

Beni seven İsa\'m her zaman sadık, iyi ve gerçek

Senin oldum, layıksın her şeyime

Sen layıksın, layıksın her şeyime

Sen layıksın, layıksın her şeyime

Ne sunayım varlığını benim için veren İsa\'ya

Buradayım, layıksın her şeyime

Senin önünde durmaya o gün layık olmak isterim

Pişmanlık duymadan yarışı bitirmek

Senden \"Aferin, sadık dostum\" onayını işitmek

İsa sevincim, koştuğum ödül sensin.\"



Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)



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