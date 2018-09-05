"Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan dönemi kapanıyor, Burak Özçivit dönemi başlıyor"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizinde Ertuğrul Gazi, dolayısıyla Engin Altan Düzyatan dönemi kapanıyor" diye yazdı. Burak Özçivit döneminin başladığını söyleyen Semercioğlu, "Burak Özçivit diziyi bir tık daha yukarıya taşıyacak" dedi.

Semercioğlu'nun "Burak doğru bir isim" başlığıyla (5 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İçinde oğlu Osman’ın da bulunduğu obasıyla Bilecik’e doğru yola çıkmasıyla Ertuğrul Bey’in dönemi bitti.

Şimdi Ertuğrul Bey’in ölümüyle Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu padişahı Osman Bey’in dönemi başlayacak.

Osman Bey rolünü de Burak Özçivit’in oynayacağı açıklandı.

Çok doğru bir tercih...

Hem sevilen, hem “Muhteşem Yüzyıl”daki Malkoçoğlu’yla seyircinin tarihi karakterlere yakın bulduğu bir isim Burak...

Engin Altan’ın Ertuğrul Gazi’deki performansı iyiydi...

Burak Özçivit ise diziyi bir tık daha yukarıya taşıyacak.

Göreceksiniz bu sezon Diriliş’in reytingleri daha da artacaktır.