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Medya

Diriliş Ertuğrul zirvede; reytinglerde ikincilik yarışı nasıl bitti?

Dördüncü sırada 'Kara Sevda' dizisi yer aldı

01 Haziran 2017 15:44

Çarşamba günü ekrana yapımların reyting oranları belli oldu. Total'de TRT1 ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" birinci sıraya yerleşti. İkinci sırada ATV'de yayınlanan "Medipol Başakşehir-Atıker Konya Ziraat Türkiye Kupası finali", üçüncü sırada ise yine ATV'de ekranlara gelen "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı yer aldı.

AB grubunda da birinci değişmedi. Total'de "Diriliş Ertuğrul" birinci sırada yer alırken, ikincilik ATV'de yayınlanan "Medipol Başakşehir-Atiker Konya Ziraat Türkiye Kupası finali"nin, üçüncülük ise TV8'de ekrana gelen "Survivor" yarışmasının oldu.

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