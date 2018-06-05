Diriliş Ertuğrul oyuncusuna Games of Thrones'tan davet

Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Game of Thrones (Taht Oyunları) Diriliş Ertuğrul dizisinden transfere hazırlanıyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinden hemen sonra Amerika'da San Francisco State Univercity'de Theatre Department Master acting eğitimini alan oyuncu Alper Atak, Game Of Thrones'un 8. sezonu ve serinin sinema filmi için oyuncu seçmeleri daveti aldı.

Oyuncu, HBO yapım şirketinden gelen davetle Los Angeles'a gitti. Atak, "Heyecanlıyım. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

İngiliz medyası, yeni bölümleri 2019’da başlayacak “Taht Oyunları” dizisinin hayranlarına, internetten “Diriliş Ertuğrul”u izlemelerini tavsiye etmiş, haberde, Engin Altan Düzyatan için “Yeni Jon Snow” denilmişti.

Alper Atak kimdir?

1972 Adana doğumlu Alper Atak, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Daha önceden Kurtlar Vadisi, Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi, Kod Adı Koz, Sungurlar, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu gibi dizi projelerinde yer alan Alper Atak,

Diriliş Ertuğrul dizisinden hemen sonra Amerika'da San Francisco State Univercity'de Theatre Department Master acting eğitimini aldı. Atak İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapıyor.