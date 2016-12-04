"Diriliş Ertuğrul oyuncusu bölüm başına 100 bin lira alacak" iddiası

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi rolünü canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın başka bir dizide rol almasını istemeyen yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın oyuncuya bölüm başı 100 bin lira teklif ettiği iddia edildi.

NTV'nin haberine göre, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ projenin haziran ayında sezon finali yapmasının ardından gelen film teklifini kabul etti.

37 yaşındaki Düzyatan, senaryo gereği sakalını kesmek zorunda kalacaktı. Bunu duyan filmin senaristi Mehmet Bozdağ’ın, oyuncudan “Filmden affını iste. Sakalın dizi için önemli, kesmeni istemiyorum” ricasında bulunduğu öne sürüldü.

Dizideki karakterin dışında başka bir role bürünmesini ve seyirci karşısına çıkmasını istemeyen Bozdağ, 37 yaşındaki Düzyatan’a, “Tatil yaptığın dönemde ücretini ödeyeyim” teklifinde bulundu.

Düzyatan ise bu istek üzerine filmde oynamaktan vazgeçti.