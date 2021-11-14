“Diriliş Ertuğrul” hayranı Pakistanlı doktor, Türkçe öğrenmek için Çorum’a geldi

“Diriliş Ertuğrul” dizisi ile Türkiye’ye ilgi duymaya başlayan Pakistanlı bir tıp doktoru Iman Baloch, Türkçe öğrenmek için Çorum’a geldi.

Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (TÖMER) kayıt yaptıran Pakistanlı doktor, Türkçeyi öğrendikten sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı’na girerek, kardiyoloji alanında çalışmayı planlıyor. Baloch, "Yaptığım araştırmalardan sonra Türkiye’ye iyice güven duymaya başladım. Burada, Türkçeyi öğrendikten sonra TUS sınavına girip kardiyoloji alanında bir süre çalışmayı planlıyorum. Burada alacağım eğitim ve tecrübeyle ülkeme gitmek istiyorum” dedi.

Baloch, “Pakistan’da Diriliş Ertuğrul dizisini izlerken Türkçeye merakım oluşmuştu. Türkçeyi çok ilginç şekilde izlediğim Türk dizilerinden öğrenmeye başlamıştım. Ardından Türk yemeklerine ve Türk kültürüne yakın ilgi duydum. Gördüğüm kadarıyla Türkiye ve Pakistan kardeş ülkelerin birbirine yakın kültürleri var. Buraya geldiğim için mutluyum" diye konuştu.

"Eğitim için gelen öğrencilerin çoğunluğunun Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmek için Türkiye’ye geldiğini görüyoruz"

Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Murat Toman, “Türkiye’nin son dönemde aktif dış politikası, kamu diplomasisi alanındaki başarısı dünyadaki konumunu giderek güçlendiriyor. Türk kamu diplomasisinin başarısında önemli bir diyalog ve kültürel tanıtım aracı olan dizi sektörü, ciddi rol oynuyor. Üniversitemize eğitim için gelen uluslararası öğrencilerin çoğunluğunun Türk dizileri sayesinde Türk halkını tanıma imkanı bulduğunu ve bu vesileyle lisans eğitimi için, Türkçe öğrenmek için Türkiye’ye geldiğini görüyoruz. Bu oldukça dikkat çeken bir düzeyde. Şu anda dünyanın dört bir tarafından gelen uluslararası öğrenci üniversitemizde eğitim görüyor.” ifadesini kullandı. (İHA)