Dirilenler için yaşamsal hizmet





T24-Malatya Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde kurulan morga, öldü sanılarak morga konulanlar için uyarı sistemi ve içerden açılabilir dolaplar yapıldı.







AA'nın haberine göre, önümüzdeki günlerde açılacak 36 cenaze kapasiteli morg ve 6 gasılhane hakkında bilgi veren Malatya Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Akif Kayadurmuş, merkezin her bölümünün ince hesaplarla dizayn edildiğini, dönebilen musalla taşlarından, bekleme salonlarına kadar birçok yeniliğin eklendiğini söyledi.





‘Önceliğimiz konfor’





Kayadurmuş, “Merkezimizdeki bekleme salonunda bulunan ekranlardan cenaze isimleri, bulundukları bölüm ve son durumu hakkında sürekli bilgi geçiyor. Ayrıca merkezin içinde bir danışma merkezi ve kafeterya bulunuyor. Her ayrıntısı düşünülmüş olan merkezimizde cenaze ve sahiplerinin konforu için özen gösterildi” dedi.





Canlanınca kapak açılıyor





Dolap küçük hareketleri bile algılayarak alarmlı sinyal veriyor. Ayak kapağa temas ettiğinde mandal açılıyor.