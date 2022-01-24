Diril çifti ile ilgili “büyük gizlilik” sürüyor: İddianamenin reddi kararı bile gizlendi

Kayıp Hürmüz ve ölü bulunan Şimuni Diril çiftinin faillerine dair Şırnak Savcılığı'nca hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından, mahkeme başkanı, savcı ve Şırnak Valisi’nin yaptığı görüşmenin hemen ardından reddedilmesi, “Failler korunuyor mu?” sorularına yol açtı. İddianame ve ret kararı bile avukatlardan gizlendi. Buna karşılık iddianameyi geri çeviren mahkemenin kararında, yargılama aşamasında da giderilmesi mümkün olan eksikler sıralanarak, soruşturmayı uzatacak taleplerde bulunulduğu ortaya çıktı.

Hurmüz ve Şimuni Diril çifti, Şırnak Beytüşşebap’a bağlı Kovankaya’da 8 Ocak 2020’de kayboldu. Şimuni Diril’in cenazesi 70 gün sonra Hezil Çayı’nda bulunurken, Hürmüz Diril’den hala haber alınamadı. Soruşturmaya ise gizlilik kararı konuldu ve bu karar bugüne kadar kaldırılmadı. Soruşturmada Diril çiftinin akrabaları Epro Diril, iki kez tutuklandı ancak itirazla serbest kaldı. İtiraz üzerine üçüncü kez tutuklanan Epro Diril, şu an cezaevinde bulunuyor.

Garip zamanlama

Olayla ilgili iddianame ise yaklaşık iki yıl sonra hazırlanabildi. Üç sanığın “canavarca hisle, eziyet çekerek öldürme” ile suçlandığı iddianame Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ancak mahkeme iddianameyi sürpriz biçimde reddetti. Karardan hemen önce Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ile Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şevket Ünal’ın, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret ettikleri ortaya çıktı. Bu durum, iddianamenin bu görüşmenin etkisiyle reddedildiği iddialarına yol açtı.

Hâlâ gizli

Ailenin avukatı Orhan Kemal Cengiz, iddianameyi halen göremediklerini ve “gizlilik" kararının devam ettiğini belirterek, iddianamenin geri çevrilmesi kararının bile gizlilik gerekçesiyle kendilerine verilmediğini kaydetti. Cengiz, “Bu kadar uzun gizlilik olmaz diyerek, kaldırılmasını istedik, ancak her defasında reddedildi” dedi. Cengiz, faillerin soruşturmanın başından bu yana korunduklarını da belirtti.

Yakın mesafeden ve arkadan vurulmuş

T24’ün elde ettiği bilgilere göre, mahkeme, iddianameyi iki gerekçeyle geri çevirdi. Kararda, Şimuni Diril’in otopsi raporuna göre yakın mesafeden ve arkadan vurulduğu, montunda da atıştan kaynaklı delik oluştuğu kaydedildi. Tutuklu Epro Diril’in evinde çok sayıda fişek ele geçirildiğinin anlatıldığı kararda, bu fişeklerle montta oluşan deliğin uyumlu olup olmadığının araştırılmadığı belirtildi.

Kararda, ikinci gerekçe olarak, Ahmet Taşdemir isimli şahsın sosyal medya paylaşımları gösterildi. Taşdemir’in sosyal medya hesabından, “Tehdit ediliyorum. Somut kanıt olmasa yazar mıyım?” şeklinde bir mesaj paylaştığı, sonraki mesajında da “Remzi’ye söyleyin kaybolduğu zaman karakol komutanı vekiliydim” ifadelerini kullandığı kaydedildi. Kararda, bu kişinin bulunarak ifadesinin alınması gerektiği belirtildi.