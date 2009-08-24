Diri diri mezara gömdüler

Kayseri'de 4 kişi tarafından dövülüp mezara atılan lise öğrencisi Osman Arslan kurtarılışını anlattı.



Osman Arslan en zor anları mezarda geçirdiğini ve sürekli dua ettiğini belirtti.



Arslan, şunları kaydetti:''Mezara beni getirip içeri attılar. Beni kaçıran İsmail, mezarın kapağını kapatırken 'Öbür tarafta görüşürüz Osman' dedi. Ben de 'Görüşürüz İsmail' dedim. Daha sonra bayılmışım. Kendime geldiğimde bir an öldüğümü düşündüm. Bileklerimi kestikleri için ellerimi kullanamıyordum. Mezarda 6 saat kaldım. Mezarın beton olan alt kapağını ayaklarımla sürekli itekleyip kurtarması için devamlı Allah'a dua ettim. Mezarın içerisinde 2 rekat namaz bile kıldım. Sabaha karşı mezarın alt kapağı yarım aralandı, ay ışığı içeri girdi. Bu, umudumu artırdı. Biraz daha gayret edip mezardan kurtuldum. 1 kilometre kadar sürünerek Kuşçu beldesine gidip yardım istedim. Daha sonra jandarma ve ambulans geldi, beni kurtardılar.''



Osman Arslan, eve giderken 4 kişinin kendisine saldırdığını ve otomobilin bagajına kapattığını, daha sonra da Yeşilmahalle'de bir evde kendisine işkence yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:



''Otomobilde sürekli beni dövdüler. Yeşilmahalle'de götürdükleri evde iz kalmaması için ellerine naylon poşet takıp bileklerimi kestiler. Daha önce İsmail ile bir kez kavga etmiştim. İsmail, attığım 1 yumruğun intikamı için beni kaçırıp ölüme terk etti. Beni kaçırmak için önceden plan yapmışlar.''



Kayseri'de kaçırdıkları lise öğrencisini dövüp daha sonra mezara attıkları iddiasıyla gözaltına alınan İsmail Vural tutuklanmış, Cüneyt Savaş ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Olayla ilgili 2 kişinin daha aranmasına devam edildiği bildirildi.