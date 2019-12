Diri diri gömdü

T24 - İstanbul’da bir çocuğunun annesi olan eski sevgilisi Neşe G.’yi başka bir erkekle ilişkisinden şüphelenerek kaçıran Alpaslan Ç., kazma ve kürekle dövdükten sonra kazdığı çukura canlı canlı gömdü. Daha sonra pişman olarak Neşe G.’yi çukurdan çıkarıp hastaneye götüren Alpaslan Ç. (28) gözaltına alındı.









Milliyet'in haberine göre, tecavüze uğradığı iddiasıyla Ayazağa’daki Hayat Hastanesi’ne getirilen bir kadının bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Durumu ağır olduğu için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kadının Neşe G. olduğu belirlendi.





Neşe G., “Sana ne oldu?” diyen polislere sayıklayarak “Eşim ve Yasemin” diyebildi. Soruşturmada Neşe G.’yi hastaneye getiren ve “Ormanlık alanda bulduk. Herhalde tecavüze uğramış” diyen Alpaslan Ç. ile Yasemin C. gözaltına alındı. Alpaslan Ç.’nin Neşe G.’nin eski sevgilisi, Yasemin C.’nin ise arkadaşı olduğu belirlendi.





Yasemin C., Alpaslan Ç.’nin daha önce birlikte yaşadığı Neşe G.’nin başka biriyle ilişkisi olduğundan şüphelendiğini söyledi. Yasemin C. ifadesinde şunları anlattı:





‘Kazma ve kürekle dövdü’





“Neşe’yi arayıp birinden alacağım olduğunu, birlikte gitmeyi teklif ettim. Ayazağa’da ormanlık alanın kenarında taksiden inince Alpaslan bizi karşıladı. Onu zorla sürükleyerek ormanlık alanın içine götürdü. Kazma ve kürekle dövdü. Neşe kendinden geçince onu daha önceden hazırladığı çukurun içine gömdü. Üzerini toprakla örterken ben ’Hani sadece uyaracaktın. Kadın ölecek’ deyince pişman oldu. Neşe’yi çukurdan çıkarıp hastaneye götürdük.” Alpaslan Ç. tutuklandı.