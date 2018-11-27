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Yaşam

Dirft yapan aracı kovalayan motosikletli polis ekipleri kaza yaptı: 4 yaralı

Çorum'daki kazada seyir halindeki motosikletli Yunus ekibi, kavşakta diğer Yunus ekibi ile çarpıştı

27 Kasım 2018 04:27

Çorum'da drift yapan bir araca müdahale etmeye giden motosikletli ekipler kaza yaptı. Seyir halindeki Yunus ekibi kavşakta diğer Yunus ekibiyle çarpıştı. Kazada 4 memur yaralandı.

Çorum'da, drift yapan bir araca müdahale etmeye giden motosikletli Yunus ekiplerinin kaza yapması sonucu 4 polis memuru yaralandı.

Gazi Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli motosikletli Yunus ekipleri, Fatih Caddesi'nde bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. 

Hastaneye kaldırıldılar

Seyir halindeki motosikletli Yunus ekibi, kavşakta diğer Yunus ekibi ile çarpıştı. Kazada motosikletlerde bulunan polis memurları Mustafa Şener, RamazanGöz, Burak Eldemir ve Hakan Hamza yaralandı.  Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

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