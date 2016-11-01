Direnişiyle ünlü Cumhuriyet fabrikası 'SEKA' artık kâğıt müzesi

İzmit’te 80 yıl önce açılan SEKA fabrikasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye dönüştürüldü. SEKA İzmit İşletmesi, işçilerin, işletmenin kapatılarak İzmit Büyükşehir Belediyesine devredilmesine karşı direnişiyle anılıyor. SEKA işçileri, “Ekmeğimizle oynamaya hakları yok. Biz onları cumhuriyetin fabrikalarını kapatsınlar diye seçmedik” diyerek fabrikanın devredilmesine tepki göstermişti.

Evrensel'de yer alan habere göre, İzmit’te kâğıt fabrikasının temeli 1934’te atılırken, 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan fabrikada ilk kâğıt 18 Nisan 1936’da üretildi. Üretilen ilk kâğıt, bayraklarla süslenmiş araçlarla kentte dolaştırıldı. Fabrikanın resmi açılışı ise 6 Kasım 1936’da gerçekleştirildi. Hem İzmit’teki kâğıt makinelerinin sayısını artıran, hem de Türkiye genelinde yeni müesseseler açan fabrika, 21 Haziran 1955’te Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları adını aldı.

SEKA, 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredildi. Bu dönemde SEKA İzmit İşletmesi’nin kapatılarak İzmit Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine karşı işçiler direnişe geçti. SEKA işçileri, “Ekmeğimizle oynamaya hakları yok. Biz onları cumhuriyetin fabrikalarını kapatsınlar diye seçmedik” diyerek fabrikanın devredilmesine tepki gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şimdi SEKA’yı kâğıt müzesine dönüştürdü. Fabrika alanında makineler, yapılan yazışmalar, üretim raporları, fabrikada yaşananları aktaran SEKA Postası, 443 belge ve 337 objeyle kâğıt üretim sürecinde kullanılan makine ve ekipmanların yanı sıra Roma Dönemi sikkeleri, SEKA tarihine ait belgesel video, kâğıttan ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilen heykeller yer alacak.