Direnişin birinci yılında Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerine destek: Kayyım uygulamasına son verilsin!

13 Ocak 2022 09:32
Rektörlerin seçimle belirlenmesi için protestoların bir yıldır sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi için 2102 kişiden "Direnişin birinci yılında Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin yanındayız" açıklaması geldi.
2102 kişinin imzası ile yapılan açıklamada, "Yükseköğrenimin tam bir otoriter devlet zihniyetiyle şekillendirilmeye çalışıldığı, birkaç istisna dışında üniversitelerin çağdaş bilim, düşünce ve bilimsel üretim düzeyinin çok altında kaldığı, akademik hayatın olmazsa olmazı en geniş düşünce ve ifade özgürlüğünün neredeyse sıfırlandığı günümüz ortamında Boğaziçi Üniversitesi bir yıldır öğrencisiyle, öğretim üyesiyle, mezunlarıyla direniyor. Bu mücadele, sadece Boğaziçi Üniversitesi için değil tüm yükseköğrenim içindir. Geleceğin umudu gençlerimizin özgür bireyler olarak yetişmesi içindir. Akademisyenleri kapıkulu, öğrencileri bu yıkımın pasif izleyicileri düzeyine indirgemeye çalışan zihniyete karşı demokratik ve özgür üniversite ve bilim içindir" denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Bilimi, özgürlükleri, ülkemizin geleceğini korumak adına Boğaziçi Üniversitesi’nin bütün bileşenleriyle birlikte verdiği bu mücadeleyi destekliyor, desteği ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.
Yetkili ve sorumlulardan talep ediyoruz:
• Öğretim üyelerine açılan soruşturmalar kaldırılmalı;
• Üniversiteye polis sokulmamalı;
• Kayyım uygulamasına son verilip seçime dayalı yönetime geçilmeli;
• Üniversite özerkliğinin sağlanması için gerekli işlemler derhal başlatılmalıdır.
İmza atan 2102 kişi şöyle:
A. Aydemir
A. Meral Genç
A. Nurettin Evciler
A. Şehnaz Kart
Abdullah Altınsaray
Abdullah Gökçınar
Abdullah Göllü
Abdullah Hardura
Abdullah Keçeci
Abdurrahman Yaycı
Abdülbaki Erdoğmuş
Abdülhakim Daş
Adalet Kaya
Adem Özay
Adem Yavuz Elveren
Adil Çelikbilek
Adil Durmaz
Adnan Ertay
Adnan Şarkan
Adnan Tosya
Adnan Yurdum
Ahmed Nuri
Ahmet Atahan
Ahmet Altınel
Ahmet Arda
Ahmet Atıl Aşıcı
Ahmet Aykaç
Ahmet Bombaci
Ahmet Demir
Ahmet Dilsiz
Ahmet Dindar
Ahmet Doğan
Ahmet Duran Borak
Ahmet Ektem
Ahmet Erkan
Ahmet Göncü
Ahmet Güngören
Ahmet Haşim Köse
Ahmet İnan
Ahmet Kaşlı
Ahmet Kıroğlu
Ahmet Malkoçoğlu
Ahmet Muhtar Çakmak
Ahmet Müyesser
Ahmet Necmi Aras
Ahmet Nuri Etit
Ahmet Piker
Ahmet Tarık Uzunkaya
Ahmet Turhan Ural
Ahmet Uçar
Ahmet Uğuray Akıncı
Ahmet Üstün
Ahmet Ziya Bayman
Ahu Antmen
Akan Çelik
Akdoğan Özgezgin
Akın Atalay
Akın Ataüz
Akın Birdal
Akın Gözü
Akın Varan
Akif Eşan
Akile Bennur
Aksel Ağan
Akten Kurtoğlu
Alaz Özcan
Alber Dalva
Alev Er
Alev Özgüner
Alev Yıldırım
Alıç Günther
Ali Ağzıtemiz
Ali Akgün
Ali Boran
Ali Cevat Akkoyunlu
Ali Çağlar
Ali Danış
Ali Demir Akel
Ali Ergül
Ali Gökkaya
Ali Güner Anaç
Ali Gürkan
Ali Güven Aykac
Ali H. Karaca
Ali Haydar Konca
Ali İhsan Gezer
Ali İhsan Bekmezci
Ali İhsan Ökten
Ali İhsan Uçar
Ali Kocabay
Ali Koç
Ali Kulçay
Ali Küçük
Ali Kürkçü
Ali Murat Baysal
Ali Nafiz Konuk
Ali Osman Çelikbaş
Ali Özgün Konca
Ali Rıza
Ali Rıza Çelik
Ali Rıza Erdoğan
Ali Rıza Öztürk
Ali Rıza Sözenoğlu
Ali Rıza Yılancı
Ali Servet Etkin
Ali Taşcıoğlu
Ali Taylan Cemgil
Ali Tekin
Ali Ülgen
Ali Ümran Sönmez
Ali Yavaşoğlu
Ali Yüksel
Alican Çakır
Alim Buğra Çınar
Aliye Mullen
Alkan Şahin
Alp Çelikbilek
Alp Orçun
Alpar Sevgen
Alpaslan Ensari
Alpaslan Sirkecioğlu
Alper Alp
Alper Dizdar
Altan Aydın Kadayıfçı
Arif Bekir Günay
Arif Belgin
Arif İsmet Yılmaz
Arif Mardin
Arif Murat Demiryürek
Arife Beygo
Armağan Ak
Armağan Özel
Arman Boyacı
Arzu Akyol
Arzu Berfin
Arzu Binen
Arzu Dalbaşar
Arzu Doğan
Arzu Köprülü
Arzu Özbek
Arzu Yıldız
Asaf Atbaş
Asım Kaytaz
Asil Akçakaya
Aslı Çelik
Aslı Elif Sakallı
Aslı Gül Levack
Aslı Gür
Aslı Kayhan
Aslı Odman
Aslı Posacıoğlu
Aslı Takanay
Aslı Telli
Aslı Umur
Asude Küçük
Asuman Akgül
Asuman Kabatepe
Aşkım Özbal
Aşkım Tekgül
Ata Tunçer
Atalay Coşkuner
Ateş Aykut
Atila Cangır
Atila Sezen
Atilla Demir
Atilla Genç
Atilla Kart
Axel Elaldi
Ayça Seçkin
Aydan Yalçın
Aydın Çakmakkaya
Aydın Engin
Aydın Özkaya
Aydoğan Kars
Ayfer Çevik
Ayfer Horta
Ayfer Pecen
Ayfer Tekin
Aygün Coşar
Ayhan Alkış
Ayhan Baran
Ayhan Dizlek
Ayhan Kanal
Ayhan Kesre
Ayhan Tezcan
Ayla Şimşek Karakaya
Aylin Kara
Aynur Canlı
Aynur Ergül
Aynur Hayrullahoğlu
Aynur Özuğurlu
Aysel Duman
Aysel Duran
Aysel Durgun
Aysel Gökten
Aysel Ülker
Aysun Coşkun Bayyiğit
Aysun Gezen
Ayşe Agiş
Ayşe Aka
Ayşe Alaylıoğlu
Ayşe Arat
Ayşe Aydoğan
Ayşe Ayla Dağdeviren
Ayşe Burcu Girgin Gürer
Ayşe Cemal
Ayşe Danişoğlu
Ayşe Durak
Ayşe Durakbaşa
Ayşe Erzan
Ayşe F. Akbulut
Ayşe Fügen Aybars
Ayşe Göksel
Ayşe Gözen
Ayşegül Devecioğlu
Ayşe Günhan Aloba
Ayşe Kıran
Ayşe Kızılkaya
Ayşe Koçoğlu
Ayşe Koyukan
Ayşe Nilgün Akın
Ayşe Nur
Ayşe Öncü
Ayşe Sevin Kırıkoğlu
Ayşe Temiz
Ayşe Turan
Ayşe Tülin Çelik
Ayşe Yasemin Mutlu
Ayşe Yıldız Karaman
Ayşe Yiğit
Ayşe Yolageldili
Ayşegül Eriç
Ayşegül Kanat
Ayşegül Sönmezay
Ayşegül Uluutku
Ayşen Dereli
Ayşen Şahin
Ayşen Yılmazer
Ayşenur Yürekli
Ayşıl Tokcan
Ayşin Dora
Ayşin Ersoy
Aytaç Bahadır
Aytekin Başargan
Ayten Gönenç
Ayten Koylu
Aytuğ Atıcı
Ayzen Çolak
Aziz Tayfun Davran
Azizcan Kılıç
Azmi Serin
Bahadır Altan
Bahadır Gürer
Bahar Karaoğlan
Bahar Tırnakcı
Bahar Zafer
Bahise Pirim
Baki Tezcan
Banu Akan
Banu Can
Banu Çadırcı
Banu Engür
Banu Güven
Banu Tesal
Banu Yeşilbek
Baran Özgün
Barbaros Karakışla
Barış Arslan
Barış Celiloğlu
Barış Trak
Barlas Emiroğlu
Baskın Oran
Başak Efe
Başak Salihler Gülbir
Başak Ulubilgen
Başak Yıldırım
Bayram Ali Altuğ
Bayram Erzurumluoğlu
Bedahet Tosun
Begüm Atılgan
Behice Çağlar
Behice Uzun
Behinur İlbas
Behiye Mungan
Bekir Ayhan
Bekir Sıddık Solak
Belce Yergüz
Belgin Çuhadaroğlu
Belma Fırat
Bengi Özboyacı
Bengisu Rona
Berat Haznedaroglu
Berker Özağaç
Berna Ar
Berna Berk
Berna Gürol
Berna Karakoç
Berna Şenol
Berrin Erol
Berrin Ertürk
Berrin Irmak
Betül Akan
Betül Ertan Kurt
Betül Kırdar
Betül Zenginobuz
Beyhan Işıl
Beyhan Öz
Beynun Özkan
Beyza Kutay
Beyza O.
Beyza Öncel
Beyza Üstün
Bilal Oğuz
Bilal Tanatar
Bilge Eken
Bilge Taşkara
Bilhan Uluçay
Billur Korkut
Binnaz Toprak
Binnur Özmen
Bircan Şengün
Birgül Ulaş
Birgül Yıldırım
Birnur Yenier
Birsen Bayazıt
Birsen Çelen
Birsen Temir Saraç
Birsun Birtürk
Buket Başol
Buket Kara
Buket Pençe
Burak Akter
Burcu Aladağ
Burcu Alperat
Burcu Balçık
Burcu Buğu
Burcu Cengiz
Burcu Kiriş
Burcu Uğur
Burçak Erkol
Burçin Çoskun
Burhan Şenatalar
Burhanettin Kaya
Büget Hünler
Bülay Doğan
Bülend Hatipoğlu
Bülend Tuna
Bülent Atamer
Bülent Bankacı
Bülent Barlas
Bülent Başol
Bülent Becan
Bülent Bilir
Bülent Eriç
Bülent Genç
Bülent Güvenç
Bülent Okandar
Bülent Oktay
Bülent Özsoy
Bülent Sağlam
Bülent Tekçe
Bülent Tekin
Bülent Yurdçu
Büşra Ersanlı
Cahide Gökoğlu
Cahit Bozyel
Can Apaydın
Can Irmak Özinanır
Can Işın
Can İkizler
Canan Arın
Canan Ark
Canan Atay
Canan Atılgan
Canan Aydın
Canan Ayhan
Canan Kur
Canan Yurdacan
Candan Göksenin
Candan Kirişci
Candan Pekçi
Candan Turhan
Candan Yenigün
Canset Karaerkek
Canset Seyhan
Cansev Topuz
Cansu Çetin
Celal Korkut Yıldırım
Celine Duvak
Cem İyigün
Cem Kirazoğlu
Cem Lafcı
Cem Özatalay
Cemal Küçüksezer
Cemal Yıldız
Cemil Aksu
Cemil Güçlü
Cemile Canan
Cemile Güleç
Cenap İlter
Cengiz Aktar
Cengiz Arın
Cengiz Buyurgan
Cengiz Demirbaş
Cengiz Koyun
Cenk Ünal
Ceren Belge
Ceren Ergenç
Ceren Göker
Ceren Şengül
Cevher Bilgin
Ceyda Polat
Ceyhun Balcı
Ceylan Tuna Erkaplan
Cihan Kunt
Cihan Şenoğuz
Cihan Terlan
Cihan Uzunçarşılı Baysal
Cihangir Kılınç
Cihangir Ersoy
Cihat Aktar
Coşkun Özdemir
Cumhur Bilgiç
Cumhur Ersoy
Cumhur İzgi
Cumhur Karahüseyin
Cüneyt Akman
Cüneyt Ayral
Cüneyt Güley
Cüneyt Saraç
Çağla Eren Çimenci
Çağan Yüce
Çağatay Kayı
Çağdaş Balcı
Çağla Büyükkoç Sütlüoğlu
Çağrı Köse
Çetin Hakan Kural
Çiğdem Kafescioğlu
Çiğdem Şimşek
Çiğdem Yalçın
Çimen Erkuş
D. Emrah Zıraman
Damla Karaman
Davut İrfan Gürgür
Defne Ertuna
Defne Kartal
Defne Topçu
Delal Dink
Demet Aşkın
Demet Olese
Demet Turhan
Deniz Dasıl
Deniz Erdoğdu
Deniz Horada
Deniz Ilgaz
Deniz İlgün
Deniz İnsel
Deniz Kenter
Deniz Kılıç
Deniz Kocabay
Deniz Özen
Deniz Somer
Deniz Şimşek
Deniz Türkali
Deniz Tüten
Deniz Yıldız
Deniz Yonucu
Derya Gönenç
Derya Keskin
Derya Mumcu
Derya Narlı
Derya Nizam
Derya Tolgay
Derya Türkkanı
Devrim Umut Aslan
Diane Demet Tangün
Didem Danış
Didem Eryılmaz
Didem Muslu
Dilara Kehale
Dilek Dizdar
Dilek Doğan
Dilek Eldeniz
Dilek Gedik
Dilek Hüseyinzadegan
Dilek Öz
Dilek Özman
Dilek Selçuk
Dilek Şurdum
Diler Aslan
Dilsa Deniz
Dinçer Egin
Dogan Bermek
Doğan Dalgıç
Doğan Gündüz
Doğan Konuk
Doğan Şafak
Doğancan Altınyürek
Doruk Oray
Doruk Tuna
Durna Şahin
Duygu Akın
Duygu Helvacı
Duygu Tuna
Duygu Vodina
E. Ahmet Tonak
Ebru Çapa
Ebru Erbaş
Ebru Gökteke
Ebru Hanbay
Ebru Kuntay
Ebru Öz
Ebru Tahiroğlu
Ebru Tezel
Ece Akaydın
Ece Algan
Efe Dorukhan Salepci
Ege Türkeri
Ekmel Ertan
Ekrem Özel
Elçin Aykaç
Elçin Üner
Elif Albuz
Elif Aytaç
Elif Çalışkan
Elif Demiröz
Elif Eylül Tekin
Elif Pestereli
Elmas Döşemeci
Elvan Olkun
Elvan Özbay
Elvan Özkaya
Elvan Tülay Arslan
Emek Ergun
Emel Erdir
Emel Mavi Peker
Emel Şensezgin Mergen
Emil Eker
Emine Çaykara
Emine Çelik
Emine Çobanoğlu Duman
Emine Dişli
Emine Eser Erdur
Emine Güvensen
Emine Kılıç
Emine Kortan
Emine Mutaf
Emine Nur Diler
Emine Özgül
Emine Sermet
Emine Tulin Veziroglu
Emine Uşaklıgil
Emir Aksoy
Emrah Dönmez
Emrah Kalemci
Emrah Kırımsoy
Emre Babur
Emre Dursun
Emre Selçuk
Emrehan Zeybekoğlu
Endam Faki
Ender Özeke
Engin Akarlı
Engin Çörüşlü
Engin İzci
Engin Karapazar
Engin Şami
Engin Yılmaz
Enis Veryeri
Enise Aymer
Eray Yeniçeri
Ercan İpekçi
Erdal Aksünger
Erdal Gilgil
Erdal Karayazgan
Erdal Küçüker
Erdal Yüzak
Erdem Üngür
Erdinç Özen
Erdoğan Çiftçi
Erdoğan Kahyaoğlu
Erdoğan Umur
Ergun Dedeoğlu
Ergül Yılmaz
Ergün Kırlıkovalı
Erhan Karaçay
Erhan Key
Erhan Öğüt
Eriş Bilaloğlu
Erkan Çabuk
Erkan Konak
Erkan Sümer
Erkan Uslu
Erkin Başer
Ernur Genç
Erol Çetinçelik
Erol Dağlıer
Erol Sağlam
Erol Sakızlı
Erol Sönmezocak
Erşan Besler
Ertan Zereyak
Ertuğrul Altın
Ertuğrul Barka
Ertuğrul Bilaloğlu
Esat İnce
Esat Koçal
Esen Bal
Esen Güray
Esengül Gökkaya Bal
Eser Tezulaş
Esin Eren
Esin Karabulut Öztürk
Esin Korman
Esma Itır
Esra Akcan
Esra Ege
Esra Fındıkoğlu
Esra Kaya Erdoğan
Esra Koç
Esra Tokatlıoğlu Anter
Ethel Eskenazi
Ethem Yaman
Evelyne Elaldi
Evren Gündüz
Evren Güney
Evren İlçöl
Eylem Acar
Eyyüp Taşcı
Ezine Mutlu
Ezo Özer
F. Ceren Akçabay
F.Gülten (Pakdil) Gülay
Fadime Polat
Fahriye Çalışkan
Fahriye Nurten Gökçe
Faik Burhanoğlu
Faik Güleçyüz
Faika Muzayık
Faruk İlerialkan
Faruk Sayılır
Faruk Sıddık Onur
Faruk Turan
Fatih Çilli
Fatih Düzyol
Fatih Meriç
Fatih Olcay
Fatin Yücel
Fatma Akgül
Fatma Altınkök
Fatma Aytaç
Fatma Buket Kurugöl
Fatma Gül Kocagöz
Fatma Gül Ünal
Fatma Gülin Özyol
Fatma Gülten Gülay
Fatma Mefkure Budak
Fatma Müge Göçek
Fatma Neşe Özdemir
Fatma Nüket Erdoğan
Fatma Serap Özal
Fatma Turgut
Fatma Zengin
Fatmagül Berktay
Fatmagül Dülger
Fedakar Doğanavşargil
Fehime Alp
Fehime Korkmaz Bingol
Fehmi Hasanoğlu
Fehmi İnceoglu
Fehmi Nişli
Fehmiye Dalar
Ferda Akbalık Zarakolu
Ferda Aydoğdu
Ferdan Ergut
Fergün Güney
Ferhan Ege
Ferhun Baloğlu
Feride Albut
Ferruh Gencer
Feryal Karagümüş
Feryal Saygılıgil
Ferzan Kuşcular
Fethiye Çetin
Fethiye Çevik
Fevzi Doğu
Feyat Azizoğlu
Feyza Turan
Feyzan Aliefendioğlu
Feyzi Baban
Feyzi Erçin
Feyzullah Akgün
Fırat Yılmaz
Fidan Türkent
Figen Hamzaoğlu
Figen Kaçar
Figen Küçüksezer
Figen Ongun
Figen Ulubilgen
Figen Yumrukçağlar
Fikret Adaman
Fikret Başkaya
Fikret Kurtay
Fikret Küçükdeveci
Fikret Uyar
Fikrî Sağlar
Fikriye Baş
Filiz Canbay
Filiz Çakmakoğlu Gürol
Filiz Çetinel
Filiz Kerestecioğlu
Filiz Korkut
Filiz Köyman Gökkaya
Filiz Mut
Filiz Önal
Filiz Reçber
Filiz Uygun
Filiz Yavuz
Filiz Yumak
Firdes Erden
Firdevs Güremen
Frosso Lina Arvanitaki
Fuat Akça
Fuat Yavuz
Fulya Koylu
Fulya Sarvan
Funda Akın
Funda Zaim
Furkan Dabanıyastı
Fügen Çelikyılmaz
Fügen Kanadıkırık
Füruzan Arcan
Fürüzan Yazıcı
Füsun Ertuğ
Füsun Noyan
Füsun Özcan
Füsun Üstün
Gaffar Çayır
Gamze Kaymak
Gamze Kefu
Gaye Onurer
Gaye Yeşilyurt
Gazanfer Korkut Erenci
Gençay Gürsoy
Gila Benmayor
Giray Türker
Gizem Acar
Gizem İpek Hürol
Gizem Karaali
Gizem Taş
Gonca Şensözen
Gonca Uygun
Gökalp Erkılıç
Gökay Erol
Gökhan Aytekin
Gökhan Dinçer
Gökhan Koro
Gökhan Uras
Gökmen Ercan
Göksal Yılmaz
Göksan Ataman
Göksar Karaca
Göksel Birol
Gönül Ertör
Gönül Selvitopu
Gönül Turgay
Gözde Güran
Gözde Nur Donat
Gül Alpata
Gül Atmaca
Gül Eda Gürer
Gül Güllüova
Gül Köksal
Gül Sertoğlu
Gül Yılmaz
Gülay Günlük Şenesen
Gülay Köktürk Gürvit
Gülay Oğuz
Gülcan Yıldız
Gülçin Avcı
Gülçin Gengeç
Gülden Aykanat
Gülen Vedide
Güler Baykal
Güler Serin
Gülfem Serra Ulusoy
Gülgün Kıran
Gülgün Özbek Ağabeyoğlu
Gülhan Türkay
Gülhan Yılmaz
Gülin Seda
Güliz Karadayı
Güliz Sağlam
Gülizar İpek
Gülizar Serdar
Gülnaz Koç
Gülnaz Uzun
Gülnur Acar Savran
Gülnur Aksop
Gülser Kayır
Gülseren Onanç
Gülsev Akın
Gülsüm Aydemir
Gülsün Buldan
Gülsün Laçin
Gülsün Yılmaz
Gülşen Altındere
Gülşen Öz
Gülten Ata
Gülten Baysa
Gülten Sefer
Gülten Sever
Günay Göksu Özdoğan
Güneş Göksu
Güneş Tetik
Güney Işıkara
Günhan Odabaş
Günseli Baki
Günseli Kaya
Gürel Tüzün
Gürhan Ertür
Gürkan Ketenci
Güven Güzeldere
Güzin Duygu Yılmaz
Güzin Nalbantoğlu
Güzin Ural Özkan
H Temel Belek
H. Işıl Tünay
H. Zeynep Rek
Habib Kılınç
Habil Tarhan
Hacer Ansal
Hacer Özdemir
Hadi Sağın
Hakan Attaroğlu
Hakan Gürsoy
Hakan Sönmez
Hakan Tahmaz
Hale Anşin
Hale Ginger
Hale Sözmen
Halenur Bilgi
Halil Duran
Halil Enis Karal
Halil İbrahim Yenigün
Halil Metin
Halime Tural
Halit Elçi
Halit Kılıç
Halit Kuday
Haluk Ağabeyoğlu
Haluk Bayülgen
Haluk İrten
Haluk Levent
Haluk Sankur
Haluk Taner
Hamdi Kara
Hamiye Gürsoy
Handan Öz
Handan Tunaboylu
Handan Yağmurlu
Hande Çayır
Hande Özdinler
Hanife Yüksel
Harald Ulker
Harun Diri
Harun Toptan
Hasan Cemal
Hasan Demirci
Hasan Demirtaş
Hasan Emlek
Hasan Gedikoğlu
Hasan Gülbahar
Hasan Hakan Güçkan
Hasan Halil Negiş
Hasan İpek
Hasan Karataş
Hasan Kurt
Hasan Toraman
Hasan Ürel
Hasan Yerli
Hasip Buldanlıoğlu
Hasip Kaplan
Haslet Cemali
Hatice Gül Günver Turan
Hatice Gülçin Taçkınlar
Hatice Gülgün Ercümen
Hatice Nalbant
Hatice Ocak
Hatice Orhan Beyazıt
Hatice Seda Soyluol
Hatice Sema Tuncer
Haver Tanbay
Havva Ağral
Hayrettin Erdirik
Hayri Başaran
Hayri Domaniç
Hayri Erdoğdu
Hazal İpek
Hediye Doğan
Hediye Heperol
Hızır Aydın
Hidayet Ceylan
Hikmet İşler
Hilal Coşkuner
Hilmi Alanyalı
Huma Celen
Huri Özdoğan
Huriye Yılmaz
Hülya Balarısı
Hülya Bilgin
Hülya Dinçer
Hülya Ekşigil
Hülya Gülbahar
Hülya Havadır
Hülya Karakılınç
Hülya Key
Hülya Şaner Kirmanoğlu
Hülya Toygar
Hülya Tunçsoy
Hülya Yılmaz
Hümay Ürek
Hümeyra Soruşbay
Hürriyet Oğuzkan
Hüsamettin Alper
Hüsamettin Onanç
Hüseyin Abut
Hüseyin Caba
Hüseyin Cavit Sarıoğlu
Hüseyin Cimşit
Hüseyin Çınar Öztürk
Hüseyin Dilek Akarlı
Hüseyin Engin
Hüseyin Erdoğan
Hüseyin Kara
Hüseyin Ortak
Hüseyin Pınar Gürsan
Hüseyin Simliova
Hüseyin Şengül
Hüseyin Tomasoğlu
Hüseyin Topaloğlu
Hüseyin Vedat Oğuz
Hüseyin Yıldırım
Hüseyin Yüksel Biçen
Hüsnü Alkan
Hüzeyme Kara Koçak
Irazca Geray
Irmak Kaleli
Işık Alpman
Işık Demirtaş
Işık Emir Altunkol
Işık Ertepe
Işık Şerifsoy
Işıl Aras-Hird
Işıl Bilger
Işıl Erköse
Işıl Ertüzün
Işıl Sancı
Işıl Sebüktekin
Işın Eliçin
Işın Özen
İ. Kuban Altınel
İbrahim Betil
İbrahim Çelik
İbrahim Fikri Talman
İbrahim Kayalar
İbrahim Nostar
İbrahim Oğuz Tezel
İbrahim Oyal
İbrahim Uluğ
İbrahim Yener
İdil Dağdemir
İdil Yazıcıoğlu
İhsan Güdükkurt
İlgün Kurucu Ekinci
İlhami Akay
İlhan Demiröz
İlhan Durusoy
İlhan Özgüneş
İlhan Tekin Kalafat
İlker Birbil
İlker Yasin Keskin
İlker Yaşar
İlksen Mavituna
İlter Turan
İlyas Tabak
İmer Onat
İmren Sipahi
İnan Özdemir Taştan
İnci Bosas
İnci Altürk
İnci Eviner
İnci Kerestecioğlu
İnci Köseoğlu
İnci Öykü Yener-Roderburg
İncihan Usluel
İncinur Süren
İrem
İrfan Bilgin
İrfan Eroğlu
İsa Gök
İsmail Akın
İsmail Çakmak
İsmail Düzen
İsmail Fidan
İsmail Gönen
İsmail Güler
İsmail Gürsoy
İsmail Ümit Bal
İsmail Üstün
İsmail Yalçınkaya
İsmet Erdem
İsmet Hüsrevoğlu
İsmet Kapa
İzim Tuncer
İzzet Tanju
Jak Jabes
Jale Çeke
Jale Demiray
Jale Girav
Jale Parla
Jamileh Karagüllü
Jan Preouse
Kaan Ağartan
Kaan Meriç
Kaan Öztürk
Kadir Erinç
Kadir Fazlı Danışman
Kadir Yaşar
Kağan Yazıcıoğlu
Kamer Kaya
Kamil Yağcı
Kamuran Elmalı
Kamuran Güngör Atay
Kamuran Tokmakoğlu
Karabekir Akkoyunlu
Kariye Darıcı
Kaya Tiryakioğlu
Kayhan Akduman
Kemal Akarçay
Kemal Akgün
Kemal Bakır
Kemal Eke
Kemal Karhanli
Kemal Kirişci
Kemal Özipek
Kemal Öztürk
Kemal Yazgan
Kerem Karapazar
Kerem Kurumlu
Kerem Saruhan
Kerime Arsan
Kevser Özkan
Kılıç Arslantürk
Kıvanç Yiğit Mısırlı
Kızılca Yürür
Koray Çalışkan
Koray Sakarya
Korhan Tunarlı
Korkut Akın
Korkut Aykın
Kudret Ünal
Kumru Toktamış
Kurtuluş Özçetin
Kutay Erkan
Kutay Gökgöz
Kutsal Us
Lal Hitay
Lale Akarun
Lale Alpar
Lale Atamer
Lale Balkış
Lale Duruiz
Lale Önsel
Lale Tuna
Lerzan Özkale
Levent Dönmez
Levent Ertürk
Levent Öztuş
Levent Soy
Levent Tumlu
Levent Tüzel
Leyla Tahtakılıç
Leyla Tanbay
Lilian Behar
Ludmilla Büyüm
Lutfi Aygüler
Lütfiye Bozdağ
Lütfü Doğan
M. Necip Doğu
M. Tuğrul Şahbaz
M. Yalçın Algon
M. Mustafa Çiftçioğlu
Macit Çopur
Mahir Tamercan Ölmez
Mahmut Cankara
Mahmut Ataylar
Mahmut Baycan
Mahmut Boynudelik
Mahmut Can
Mahmut Özkan
Mahmut Ünal
Maide Showell
Mair Kasuto
Makbule Düzyatan
Makbule Şenol
Maral Geyran Ansen
Margarit Biton
Maria Ünlü
Maya Arıkanlı Özdemir
Mazhar Rauf Yektay
Mebuse Tekay
Mediha Funda Ulman
Mehlika Bulut
Mehlika Ersoy
Mehmet Akif Uzun
Mehmet Aktürk
Mehmet Ali Acartürk
Mehmet Ali Alpar
Mehmet Ali Bulut
Mehmet Ali Canpolat
Mehmet Ali Ediboğlu
Mehmet Ali Önal
Mehmet Altun
Mehmet Antmen
Mehmet Balkanlı
Mehmet Betil
Mehmet Cemal
Mehmet Ceritoğlu
Mehmet Çağdaş
Mehmet Çakmak
Mehmet Demir
Mehmet Doğan
Mehmet E. Karaaslan
Mehmet Emrah Güzel
Mehmet Erdem
Mehmet Erkal
Mehmet Gürün
Mehmet Hüsnü Varol
Mehmet İpek
Mehmet Kabasakal
Mehmet Kemal Geyran
Mehmet Koç
Mehmet Metin Eren
Mehmet Nazım Öztürk
Mehmet Nazmi Şenler
Mehmet Nejdet Pekkaya
Mehmet Onur Yılmaz
Mehmet Orak
Mehmet Oturan
Mehmet Özkan
Mehmet Rasgelener
Mehmet Rauf Kesici
Mehmet Taha Deniz
Mehmet Tokgöz
Mehmet Tuğran
Mehmet Tuncel
Mehmet Turkay
Mehmet Uğur
Mehmet Uluğ
Mehmet Yücel
Melahat Çakır
Melda Onur
Melek Babur
Melek Çilingir
Melek Gül
Melek Karademir
Melek Köni
Melek Metin
Melek Ulagay Taylan
Melek Zorlu
Melekhan Bayraktar
Melih Egemen Yavuz
Melih Kırlıdoğ
Melike Yücel
Melis Soysal
Meltem Ege
Meltem Ercan Genç
Meltem Kelepir
Meltem Usal
Memet Yener Hamarat
Meral Ata
Meral Bayburtlu
Meral Tamer
Meral Turgay
Meral Yılmaz
Mercan Yurdakuler
Meriç Görece
Merih Sevingen
Mert Arslanalp
Mert Büyükyazgan
Mert Can Bayar
Mert Eriş
Mert Gökduman
Mert Taner
Mert Tas
Meryem Koray
Mesud Kosku
Mesut Karaoğlan
Mete Atatüre
Mete Yiğit
Metin Balasar
Metin Demirci
Metin Göğüş
Metin Mangır
Metin Şen
Metin Taşkent
Metin Tunçgenç
Metin V. Bayrak
Metin Yılmaz
Mevlüt Fuat Conker
Mey Dinarlı
Meyzi Barın
Mihail Vasiliadis
Mihrişah Safa
Mine Aksu
Mine Bıyık
Mine Eder
Mine Evcimik
Mine Koçak Yalaz
Mine Ozan Ergün
Mine Özerden
Mine Perim Karaakın
Mordohay Şalom
Muammer Ekim
Mucella Erol
Muhabbet Doyran
Muharrem Kayılı
Mukadder Bayramoğlu
Mukaddes Erdoğdu Çelik
Murad Akdoğan
Murat Akanlar
Murat Akaslan
Murat Akbaş
Murat Aras
Murat Balcı
Murat Can
Murat Cemal Yalçıntan
Murat Çelikkan
Murat Dinçer
Murat Eron
Murat Ersin Atmaca
Murat Evliyaoğlu
Murat Koray
Murat Kutat
Murat Özveri
Murat Sağmanlı
Murat Sezer
Murat Sümerkan
Murat Tankal
Murat Yeşildere
Mustafa Abbas Yongaçoğlu
Mustafa Alpa
Mustafa Altıntaş
Mustafa Aykın
Mustafa Bilen Bağcı
Mustafa Cem Erdem
Mustafa Çağlar
Mustafa Elveren
Mustafa Erdem Sakınç
Mustafa Fikret Özveren
Mustafa Güngör
Mustafa Gürak
Mustafa Kadıoğlu
Mustafa Kemal Coşkun
Mustafa Köprülü
Mustafa Öcalan
Mustafa Öngay
Mustafa Özalp
Mustafa Özsaygı
Mustafa Saran
Mustafa Şahin
Mustafa Şener
Mustafa Tarık Tuna
Mustafa Tuğrul Şahbaz
Mustafa Tuygun
Mustafa Vatansever
Mustafa Zaim
Mutlu Türpan
Muvaffak İlman
Muzaffer Asma
Muzaffer Çeliksöz
Muzaffer Köket
Mübeccel İlhan
Müberra Baş
Müberra Köylüoğlu
Müge Gedik
Müjdat Yıldız
Müjde Bulgurluoğlu
Müjgan Özçay
Mümtaz Berk
Münevver Döngel
Münevver Türkmen
Münir Madran
Münire Arıkol
Münire Dağ
Müslüm Bozkurt
Müslüm Tank
Müyeser İncenacar
Müyesser İrem
Müyesser Ünlü
Müzeyyen Çamurdan
Müzeyyen Hande Yağcı
N. İnci İncesağır
Nadir Sevinç
Nahit Tatar
Nakiye Boran
Nalan Özdemir
Namık Çatalsakal
Namık Havutça
Namık Sakar
Namık Yarman
Narınç Ataman
Nazan Aksoy
Nazım Yılmaz
Nazim Dugan
Nazire Yaman
Nazmi Algan
Nazmi Safa
Nebahat Ermetin
Necati Başer
Necdet Cebesoy
Necdet Demirci
Necdet Hasgül
Necdet Koçtürk
Necdet Saraç
Necdet Şen
Necil Ekmekçiler
Necip Olgaç
Necip Yanmax
Necla Babacan
Necla Meşedilci
Necla Ulusay
Necla Zarakol
Necmettin Ateş
Necmi Buğdaycı
Necmiye Alpay
Nedret Akalın
Nedret Bollam
Nedret Kuran
Nejat Firuz
Nejdet Oymak
Nejla Habat
Nejla Kurul
Nejla Ocalan
Nejla Osseiran
Nejla Othan
Nergis Erdoğan
Nermin Fenmen
Nermin Gülkaynak
Nermin Korkmaz
Nesim Eskinazi
Nesim Ovadya
Neslihan Gülel
Neslihan Sarı
Nesrin Nas
Nesrin Sungur Çakmak
Nesrin Usta
Nesteren Davutoğlu
Neşe Akkoç
Neşe Aydemir
Neşe Göker
Neşe Kıldacı
Neşe Özgen
Neşe Yıldıran
Neşenur Çiftci
Nevay Samer
Nevin Kundurlu
Nevin Küçükçallı
Nevin Onrat
Nevin Türkmen
Nevin Usta
Nevzat Açan
Nevzat Aksungur
Nevzat Çeltek
Nevzat Durak
Nevzat Sayın
Nezih Yaşar
Nezihi Bayrak
Nigar Duru
Nigârin Yurdakuler
Nihal Foley
Nihal Yöneyman
Nihan Aksakallı
Nihan Gençer Türel
Nihat Bulut
Nihat Gömleksiz
Nihat Koçyiğit
Nihat Yıldırım
Nil Mutluer
Nil Strauss
Nilay Arman
Nilay Şenel
Nilay Tan
Nilay Tütüncü
Nilgün Akoğul
Nilgün Akoy
Nilgün Birim
Nilgün Cöngruhlke
Nilgün Çelebi
Nilgün Kumkale
Nilgün Ok
Nilgün Özelce
Nilgün Özer
Nilgün Yılmaztürk
Nilufer Cesur Tarkan
Nilufer Usta
Nilüfer Bikiç
Nilüfer Çam
Nilüfer Hatemi
Nilüfer Kaya
Nilüfer Tapan
Nilüfer Yenigün
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Nimet Gül Dinçer
Nimet Karan
Nimet Kırbıyık
Niyazi Zorlu
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Nur Bugay
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Nur Deriş
Nur Tezel
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Nuran Özkırım
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Nuray Kayın
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Nurcan Baysal
Nurcan Özkaplan
Nurçin İleri
Nurdan Arca
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Nurettin Erkan
Nurettin Kayıtmazbatır
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Nurettin Körg
Nurgül Özcan
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Nuriye Yıldız
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Pınar Doğu
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Pınar Kür
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Sedef Tezer
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Sekip Surget
Selahattin Karaahmetoğlu
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Selim Hacısalihzade
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Semra Güven
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Semra Yener
Semra Yılmaz
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Serdar Arıkan
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Serdar Esen
Serdar Keskin
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Serdar Mumcu
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Serpil Arısoy
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Serpil Çakmakkaran
Serpil Ersu
Serpil Kara
Serpil Kaya
Serpil Öztürk
Serpil Şaylan
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Serra Uygun
Serra Yilmaz
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Sevil Ayberk
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Sevil Çakır
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Süleyman Gökoğlu
Süleyman Işık
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Şebnem Çelebi
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