Direnişin birinci yılında Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerine destek: Kayyım uygulamasına son verilsin!

Rektörlerin seçimle belirlenmesi için protestoların bir yıldır sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi için 2102 kişiden "Direnişin birinci yılında Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin yanındayız" açıklaması geldi.

2102 kişinin imzası ile yapılan açıklamada, "Yükseköğrenimin tam bir otoriter devlet zihniyetiyle şekillendirilmeye çalışıldığı, birkaç istisna dışında üniversitelerin çağdaş bilim, düşünce ve bilimsel üretim düzeyinin çok altında kaldığı, akademik hayatın olmazsa olmazı en geniş düşünce ve ifade özgürlüğünün neredeyse sıfırlandığı günümüz ortamında Boğaziçi Üniversitesi bir yıldır öğrencisiyle, öğretim üyesiyle, mezunlarıyla direniyor. Bu mücadele, sadece Boğaziçi Üniversitesi için değil tüm yükseköğrenim içindir. Geleceğin umudu gençlerimizin özgür bireyler olarak yetişmesi içindir. Akademisyenleri kapıkulu, öğrencileri bu yıkımın pasif izleyicileri düzeyine indirgemeye çalışan zihniyete karşı demokratik ve özgür üniversite ve bilim içindir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bilimi, özgürlükleri, ülkemizin geleceğini korumak adına Boğaziçi Üniversitesi’nin bütün bileşenleriyle birlikte verdiği bu mücadeleyi destekliyor, desteği ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

Yetkili ve sorumlulardan talep ediyoruz:

• Öğretim üyelerine açılan soruşturmalar kaldırılmalı;

• Üniversiteye polis sokulmamalı;

• Kayyım uygulamasına son verilip seçime dayalı yönetime geçilmeli;

• Üniversite özerkliğinin sağlanması için gerekli işlemler derhal başlatılmalıdır.

