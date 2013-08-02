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'Direnişe selam, makarnaya devam'

KYK'nın 'direniş ve boykot'a katılan öğrencilere burs verilmeyeceğini açıklaması, kurumun Fatih'teki Genel Müdürlüğü önünde toplanan bir grup öğrenci tarafından protesto edildi

02 Ağustos 2013 22:56

Kendilerine 'Üniversitelerarası Forum" adını veren bir grup üniversite öğrencisi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü'nün "direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma ve slogan atma" gibi davranışlarda bulunan öğrencilere burs verilmeyeceğini açıklamasını protesto etti.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, KYK'nın Fatih'teki İstanbul Bölge Müdürlügü binası önünde saat 14.30'da toplanan yaklaşık 100 kişilik grubun protestolarını yanlarında getirdikleri makarna paketleriyle yapması dikkat çekti. "Öğrenci makarna yer, onurlu yaşar" yazılı pankart açan grup, "Direnişe selam, makarnaya devam", "Direne direne okumaya devam" şeklinde sloganlar attı. Grup adına basın açıklamasını üniversite öğrencisi Gülizar Şeremet okudu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Burs bir lütuf değil, haktır. Öğrenciler arasında makul ve makbul olanlar ve marjineller diye bir ayrıma gidilip öğrenim kredilerinde kesintiye gidilmesi veya yeni gelen öğrencilere burs verilmemesi kabul edilemez. Bu çoğu öğrencinin eğitim hayatını sürdürmesi için sahip olduğu tek kaynaktır ve kesilmesi demek bir çok öğrencinin eğitimine devam edememesi anlamına gelecektir. Ancak bu tür baskılar bizi yıldıramaz, öğrenci makarna yer onurlu yaşar, isyan ruhunu teslim etmez."

Grubun, basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri makarna paketlerini toplayarak 24 gündür grev yapan darphane işçilerine teslim edecekleri öğrenildi. Bazı öğrencilerin makarnalardan yaptıkları kolyeler dikkat çekti.

Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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