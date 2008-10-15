'Direnen tek lider Baykal'dır'

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a dün sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı avukat Levent Temiz ve eski MHP’li Milletvekili merhum Mehmet Gül’ün oğlu Şeref Gül dün Baykal’ı TBMM’de ziyaret ederek bir süre görüştü.



Yaklaşık 10 dakika Baykal ile görüşen Temiz ve Gül, CHP liderine Ergenekon soruşturması kapsamında kendilerine destek vermesinden dolayı teşekkür ettiler. Randevu talebinin Temiz ve Gül’den geldiği öğrenilirken Baykal’ın Türkiye’nin yaşadığı sorunları ve terör konusundaki görüşlerini aktardığı öğrenildi. Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan avukat Levent Temiz, “Bizim gözümüzde Baykal direnen tek adamdır” dedi.



MHP’Lİ AMA BAYKALCI



Milli devletin yıkılması ve parçalanması için pek çok çevrenin oyunlar oynadığını da öne süren Temiz, şunları söyledi: “Milli devletin parçalanmaması için tek başına mücadele veren lider Baykal’dır. Ben MHP’liyim ama Baykalcıyım. Bir MHP’li olarak Baykal’ın siyasi çizgisini takip ediyor ve destek veriyorum. Böyle kritik bir süreçte bence parti gözetmemek gerekir. Kim bu terörün önüne geçecekse ona destek olmak bizim görevimizdir.”