Diren Dede’nin katiline 70 yıl hapis



ABD'nin Montana eyaletinde geçen yıl aralık ayında meydana gelen olayda, Diren Dede izinsiz girdiği garajda ev sahibi Markus Kaarma tarafından vurularak öldürülmüştü.

Missoula'da görülen duruşmada, Markus Kaarma 70 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bölge hakimi Ed McLean, mahkumun kefalet karşılığı serbest kalmasının en erken 20 yıl sonra gündeme gelebileceğini belirtti. Hakim, sanık avukatlarının davanın yeniden görülmesi ve cezasının hafifletilmesi taleplerini de reddetti

Ev sahibi Kaarma nefsi müdafaada bulunduğunu söylerken, savcılık makamı cinayetten ceza almasını talep etmişti. Jüri, Markus Kaarma'nın taammüden cinayet işlediği kanaatine varmıştı..

Hamburg'da lise öğrencisi olan Türk asıllı Diren Dede, bir değişim programı çerçevesinde ABD'ye gönderilmişti.