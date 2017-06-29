Direkten düşen elektrik işçisi hayatını kaybetti

Erzurum'un Horasan ilçesinde elektrik hatlarında meydana gelen arızayı gidermeye çalışan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli Murat Gözüm, direkten düşerek hayatını kaybetti.

Horasan'ın Kükürtlü Köyü'nde elektrik hattında tamirat yapan 34 yaşındaki Murat Gözüm, dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Gözüm, olay yerine çağrılan ambulansla önce Horasan Devlet Hastanesi'ne oradan da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Murat Gözüm doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)