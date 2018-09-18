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Direksiyonu kilitlenen otomobil, ıspanak tarlasına çakıldı

BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde direksiyonu kilitlenen otomobil, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarı aşarak ıspanak ekili tarlaya düşüp çakılı kaldı

18 Eylül 2018 19:21

BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Beypazarı ilçesinde direksiyonu kilitlenen otomobil, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarı aşarak ıspanak ekili tarlaya düşüp çakılı kaldı. Görenleri hayrete düşüren kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Kayabaşı, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Aladağ Sokak’ta meydana geldi. Murat Kayabaşı yönetimindeki 06 BBY 37 plakalı otomobil, Aladağ Sokak Hastane Yolu üzerinde hareket halindeyken iddiaya göre direksiyonu kilitlendi. Sürücünün kontrolünü yitirdiği araç, yolun kenarındaki 3 metrelik istinat duvarını aşarak ıspanak ekili tarlaya diklemesine düştü. Otomobil tarlada çakılı kaldı, sürücü Murat Kayabaşı hafif yaralandı.
Tarlada çakılı kalan otomobili görenler büyük şaşkınlık yaşarken, yaralı sürücü Kayabaşı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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