Direksiyonda 'telefon' kaza ihtimalini 4 kat arttırıyor

T24 - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kazaları Araştırma, Önleme ve Uygulama Merkezi ile Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Konya Şubesi Başkanı Doç. Dr. Osman Nuri Çelik, direksiyonda cep telefonu kullanımının kaza yapma ihtimalini 4 kat artırdığına dikkati çekti.



Çelik, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bayram tatillerinde özellikle kara yolu trafiğinde yoğunluğun arttığını belirterek, ''Unutmayalım, bayramlar mutlulukları paylaştığımız günlerdir, hüzünleri değil. Özellikle bu tür günlerde kurallara uyma konusunda daha titiz davranalım. Trafik canavarına bayram yaptırmayalım'' dedi.



Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen bin 365 trafik kazasında, 113 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 924 kişinin ise yaralandığını ifade eden Çelik, ''Bu nedenle araç kullanmak ciddi bir iştir. Yapılacak basit hatalar ağır ödenir. Yolcularımızı mutlaka trafik tavsiyeleriyle uğurlamalıyız'' diye konuştu.



Trafiğin yoğun olduğu bayram günlerinde trafik kurallarına uymaya her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:



''Türkiyede genel olarak kazaların üçte ikisi alkollü araç kullanmaktan kaynaklanmaktadır. Araçta cep telefonu kullanmak da sürücünün kaza yapma ihtimalini 4 kat artırır. Direksiyonda cep telefonu kullanımı alkol etkisi yaratabilir. Çünkü cep telefonu da alkol gibi dalgınlığa ve dikkatsizliğe yol açarak hata yapılmasına neden olur.''