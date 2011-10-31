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Yaşam

Direksiyonda tek kurşun

Eşinden boşanan işadamı otomobilinin direksiyonunda başından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu.

31 Ekim 2011 02:00



T24- Eşinden boşanan işadamı otomobilinin direksiyonunda başından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu.



Hürriyet'in haberine göre, İzmir’in Çeşme İlçesi’nde önceki akşam 20.00 sıralarında Ulusoy Limanı yakınlarından geçenler, 35 BLT 88 plakalı otomobilin direksiyonu başında hareketsiz duran bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, başının sağ tarafında kurşun yarası olan Hüseyin Belet (43) isimli kişinin öldüğünü belirledi. Otomobilde bulunan 7.65 milimetre çapında tabanca incelemeye alındı.


İzmir’in Alsancak semtinde bir iletişim firması ve restoranı bulunan 2 çocuk babası Hüseyin Belet’in geçen ay eşinden boşandığı belinlendi. İntihar olduğu sanılan olayla ilgili cinayet ihtimali araştırılıyor. Otomobilde herhangi bir intihar notuna rastlanmazken, Hüseyin Belet’in yeniden bir araya gelmek istediği eski eşine, “Benimle barışmazsan önce seni, sonra da kendimi öldürürüm” dediği öne sürüldü.



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