Direksiyonda rahatsızlandı, otomobiliyle işyerine girdi

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da direksiyon başında sara nöbeti geçiren Murat Tunç, otomobiliyle bir iş yerine çarparak durabildi.

Olay, Kışla Caddesi\'nde meydana geldi. Murat Tunç, yönetimindeki 06 ACJ 579 plakalı otomobil valiliğe doğru ilerlerken sürücüsünün sara nöbeti geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Tunç, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.



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