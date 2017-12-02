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Direksiyonda kalp krizi geçirip, motosiklete çarptı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, Merdin Kaya'nın direksiyon başında kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolünden çıkan kapalı kasa minibüs, Semih Tunç'un yönetimindeki motosiklete çarptı

02 Aralık 2017 17:38

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA\'da, Merdin Kaya\'nın direksiyon başında kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolünden çıkan kapalı kasa minibüs, Semih Tunç\'un yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, Kaya ve Tunç yaralandı.
Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi\'nde saat 11.30 sıralarında 07 CHV 86 plakalı tipi minibüsle hareket halinde olan Merdin Kaya, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kaya\'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, kontrolden çıkarak Semih Tunç yönetimindeki 07 DL 872 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Semih Tunç kaldırıma savrulurken, minibüs ise altına aldığı motosikleti yaklaşık 20 metre sürükledikten sonra kaldırıma çarparak durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Kaya ve Tunç, ambulansla hastaneye götürüldü. Başından yaralanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya\'nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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