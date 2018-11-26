T24 LogoT24 Logo
Gündem

Direksiyonda kalp krizi geçirip kaza yaptı, hastane öldü

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Kadir Çaylıoğlu, kullandığı kamyonla park halindeki minibüse çarptı

26 Kasım 2018 19:56

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Kadir Çaylıoğlu, kullandığı kamyonla park halindeki minibüse çarptı. Çaylıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 16.00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi\'nde meydana geldi. Kadir Çaylıoğlu (67) yönetimindeki 33 TKP 42 plakalı kamyon, park halindeki Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü\'ne ait minibüse çarptı. Sürücünün fenalaştığını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Çaylıoğlu\'nun direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Uzun süre kalp mesajı yapılan Çaylıoğlu, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çaylıoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yeliz ALAGÖZÇAYCUMA Zonguldak DHA ZONGULDAKKadirUğur Mumcu CaddesiTKPAileSosyal PolitikalarMüdürlüğüSürücününSağlıkUzunDevlet HastanesiYoğunFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24